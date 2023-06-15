15 июня 2023

В Магнитогорске распродают имущество семейной фирмы челябинского экс-губернатора

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Распродажу недвижимости назначили на конец июля Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) продают имущество обанкроченного ПО «Монтажник», принадлежащего семье экс-губернатора Бориса Дубровского. Как следует из объявления о проведении торгов, на аукцион выставили здания и землю стоимостью 57,8 млн рублей.

«Конкурсный управляющий Елена Соломка сообщает о продаже имущества должника АО „Производственное объединение Монтажник“. Повторные торги состоятся 26 июля», — сообщается на федресурсе.

Потенциальным покупателям предложили здание конторы, цех по производству шлакоблоков, административное здание и другое. Общая площадь помещений составляет 14,5 тысячи кв метров. Кроме семи зданий и строений, на торги выставили половину доли владения земельным участком. Другой земельный участок площадью 16 соток предложено арендовать. Земля находится в Магнитогорске.

Итоги предыдущего аукциона подвели 13 июня. Конкурсному управляющему удалось реализовать лишь один лот с гаражом, трансформаторной подстанцией, линиями электропередач и половинной долей во владении землей. Стоимость продажи достигла почти 11,5 млн рублей. Все прочее имущество реализовано не было.

Компанией семья Дубровских владеет с 2017 года. Предполагалось, что предприятие обустроит искусственный остров на реке Миасс возле конгресс-холла в Челябинске. Предприятие признали банкротом в 2020 году. Обстоятельства банкротства Дубровские никак не комментируют.

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В Магнитогорске (Челябинская область) продают имущество обанкроченного ПО «Монтажник», принадлежащего семье экс-губернатора Бориса Дубровского. Как следует из объявления о проведении торгов, на аукцион выставили здания и землю стоимостью 57,8 млн рублей. «Конкурсный управляющий Елена Соломка сообщает о продаже имущества должника АО „Производственное объединение Монтажник“. Повторные торги состоятся 26 июля», — сообщается на федресурсе. Потенциальным покупателям предложили здание конторы, цех по производству шлакоблоков, административное здание и другое. Общая площадь помещений составляет 14,5 тысячи кв метров. Кроме семи зданий и строений, на торги выставили половину доли владения земельным участком. Другой земельный участок площадью 16 соток предложено арендовать. Земля находится в Магнитогорске. Итоги предыдущего аукциона подвели 13 июня. Конкурсному управляющему удалось реализовать лишь один лот с гаражом, трансформаторной подстанцией, линиями электропередач и половинной долей во владении землей. Стоимость продажи достигла почти 11,5 млн рублей. Все прочее имущество реализовано не было. Компанией семья Дубровских владеет с 2017 года. Предполагалось, что предприятие обустроит искусственный остров на реке Миасс возле конгресс-холла в Челябинске. Предприятие признали банкротом в 2020 году. Обстоятельства банкротства Дубровские никак не комментируют.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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