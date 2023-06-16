В Польше дали прогноз по потерям техники ВСУ при наступлении

Польский аналитик Музыка: ВСУ при наступлении потеряют до 15 процентов машин Bradley
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Боеприпасы. Западное вооружение. stock, артиллерия, ВСУ, stock
ВСУ потеряют несколько процентов танков Leopard, считает Конрад Музыка Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Потенциальные потери Украины в ходе контрнаступления могут составить до 15% машин Bradley и нескольких процентов танков Leopard. Такое мнение выразил польский военный аналитик Конрад Музыка.

«Украина в ходе наступления может потерять до 15% своих машин Bradley и несколько процентов своих танков Leopard», — передает слова Музыки портал IDNES. Он предположил, что украинские силы могли изъять часть этих машин для проведения ремонта.

Ранее Международный Комитет Четвертого Интернационала (WSWS) сообщил, что за десять дней контрнаступления в Украине было потеряно настолько много солдат, что поле боя для ВСУ превратилось в настоящую «кровавую баню». Полковник Вооруженных Сил США Дик Блэк заявил, что наступательная операция украинских войск потерпела неудачу из-за сильных потерь, которые несет Киев, передает Pravda.Ru. Бывший советник Министерства обороны США Дуглас Макгрегор заявил, что руководство боевиков Вооруженных Сил Украины до сих пор не смогло достичь никаких значимых результатов в рамках своего широко анонсированного контрнаступления, передает Пятый канал.

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Потенциальные потери Украины в ходе контрнаступления могут составить до 15% машин Bradley и нескольких процентов танков Leopard. Такое мнение выразил польский военный аналитик Конрад Музыка. «Украина в ходе наступления может потерять до 15% своих машин Bradley и несколько процентов своих танков Leopard», — передает слова Музыки портал IDNES. Он предположил, что украинские силы могли изъять часть этих машин для проведения ремонта. Ранее Международный Комитет Четвертого Интернационала (WSWS) сообщил, что за десять дней контрнаступления в Украине было потеряно настолько много солдат, что поле боя для ВСУ превратилось в настоящую «кровавую баню». Полковник Вооруженных Сил США Дик Блэк заявил, что наступательная операция украинских войск потерпела неудачу из-за сильных потерь, которые несет Киев, передает Pravda.Ru. Бывший советник Министерства обороны США Дуглас Макгрегор заявил, что руководство боевиков Вооруженных Сил Украины до сих пор не смогло достичь никаких значимых результатов в рамках своего широко анонсированного контрнаступления, передает Пятый канал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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