В Польше дали прогноз по потерям техники ВСУ при наступлении

Польский аналитик Музыка: ВСУ при наступлении потеряют до 15 процентов машин Bradley

16 июня 2023 в 11:46 Размер текста - 17 +

ВСУ потеряют несколько процентов танков Leopard, считает Конрад Музыка Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Потенциальные потери Украины в ходе контрнаступления могут составить до 15% машин Bradley и нескольких процентов танков Leopard. Такое мнение выразил польский военный аналитик Конрад Музыка. «Украина в ходе наступления может потерять до 15% своих машин Bradley и несколько процентов своих танков Leopard», — передает слова Музыки портал IDNES . Он предположил, что украинские силы могли изъять часть этих машин для проведения ремонта. Ранее Международный Комитет Четвертого Интернационала (WSWS) сообщил, что за десять дней контрнаступления в Украине было потеряно настолько много солдат, что поле боя для ВСУ превратилось в настоящую «кровавую баню». Полковник Вооруженных Сил США Дик Блэк заявил, что наступательная операция украинских войск потерпела неудачу из-за сильных потерь , которые несет Киев, передает Pravda.Ru. Бывший советник Министерства обороны США Дуглас Макгрегор заявил, что руководство боевиков Вооруженных Сил Украины до сих пор не смогло достичь никаких значимых результатов в рамках своего широко анонсированного контрнаступления, передает Пятый канал.

Потенциальные потери Украины в ходе контрнаступления могут составить до 15% машин Bradley и нескольких процентов танков Leopard. Такое мнение выразил польский военный аналитик Конрад Музыка. «Украина в ходе наступления может потерять до 15% своих машин Bradley и несколько процентов своих танков Leopard», — передает слова Музыки портал IDNES. Он предположил, что украинские силы могли изъять часть этих машин для проведения ремонта. Ранее Международный Комитет Четвертого Интернационала (WSWS) сообщил, что за десять дней контрнаступления в Украине было потеряно настолько много солдат, что поле боя для ВСУ превратилось в настоящую «кровавую баню». Полковник Вооруженных Сил США Дик Блэк заявил, что наступательная операция украинских войск потерпела неудачу из-за сильных потерь, которые несет Киев, передает Pravda.Ru. Бывший советник Министерства обороны США Дуглас Макгрегор заявил, что руководство боевиков Вооруженных Сил Украины до сих пор не смогло достичь никаких значимых результатов в рамках своего широко анонсированного контрнаступления, передает Пятый канал.