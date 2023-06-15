15 июня 2023

Суд вынес приговор Монеточке* за отсутствие маркировки иноагента

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Концерт Монеточки в Теле-клубе. Екатеринбург, монеточка лиза, гырдымова елизавета
Басманный суд Москвы назначил административное наказание певице Монеточке* Фото:

Московский суд оштрафовал на 30 тысяч рублей певицу Монеточку (Елизавета Гырдымову) (признана иноагентом в РФ) за отсутствие маркировки иностранного агента. Информация об этом появилась на сайте Басманного суда Москвы.

Басманный суд Москвы 16 июня 2023 года назначил Елизавете Гырдымовой административное наказание в виде 30 тысяч рублей за неприменение маркировки иностранного агента в своих публикациях. «Нарушение порядка деятельности иностранного агента» (часть 4 статьи 19.34 КоАП)», — указано в карточке.

Ранее URA.RU писало, что певице Монеточке грозит административный штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения. Также Гырдымова в соцсетях поблагодарила своих фанатов за то, что Минюст РФ признал ее иноагентом.

*Монеточка (Елизавета Гырдымова) внесена Минюстом РФ в список иноагентов

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Московский суд оштрафовал на 30 тысяч рублей певицу Монеточку (Елизавета Гырдымову) (признана иноагентом в РФ) за отсутствие маркировки иностранного агента. Информация об этом появилась на сайте Басманного суда Москвы. Басманный суд Москвы 16 июня 2023 года назначил Елизавете Гырдымовой административное наказание в виде 30 тысяч рублей за неприменение маркировки иностранного агента в своих публикациях. «Нарушение порядка деятельности иностранного агента» (часть 4 статьи 19.34 КоАП)», — указано в карточке. Ранее URA.RU писало, что певице Монеточке грозит административный штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения. Также Гырдымова в соцсетях поблагодарила своих фанатов за то, что Минюст РФ признал ее иноагентом. *Монеточка (Елизавета Гырдымова) внесена Минюстом РФ в список иноагентов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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