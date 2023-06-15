Мэр Кургана доверила своему заму право распоряжаться деньгами транспортной реформы

Первый замглавы Кургана Каргаполов возглавил новую комиссию

16 июня 2023 в 12:05 Размер текста - 17 +

Павел Каргаполов стал председателем комиссии по распределению денег на новые автобусы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане Глава Кургана Елена Ситникова передала своему первому заместителю Павлу Каргаполову право распоряжаться деньгами транспортной реформы. Чиновник возглавил комиссию, которая будет распределять субсидии перевозчикам на новые автобусы. Постановление опубликовано на официальном сайте мэрии. «Утвердить <…> состав комиссии. Председатель комиссии: первый заместитель главы города Кургана [Павел Каргаполов]. Зампредседателя: директор департамента экономразвития [Игорь Зворыгин]», — указано в тексте документа. Также в состав данной комиссии вошли руководители профильных городских департаментов, представители транспортного управления, областного департамента экономического развития и региональной налоговой службы. Ранее URA.RU писало, что в конце апреля областные власти приняли решение выделить перевозчикам Кургана 75 миллионов рублей на покупку новых автобусов. Предпринимателям готовы возместить до 20% стоимости автобусов, которые нужно купить в рамках транспортной реформы.

Глава Кургана Елена Ситникова передала своему первому заместителю Павлу Каргаполову право распоряжаться деньгами транспортной реформы. Чиновник возглавил комиссию, которая будет распределять субсидии перевозчикам на новые автобусы. Постановление опубликовано на официальном сайте мэрии. «Утвердить <…> состав комиссии. Председатель комиссии: первый заместитель главы города Кургана [Павел Каргаполов]. Зампредседателя: директор департамента экономразвития [Игорь Зворыгин]», — указано в тексте документа. Также в состав данной комиссии вошли руководители профильных городских департаментов, представители транспортного управления, областного департамента экономического развития и региональной налоговой службы. Ранее URA.RU писало, что в конце апреля областные власти приняли решение выделить перевозчикам Кургана 75 миллионов рублей на покупку новых автобусов. Предпринимателям готовы возместить до 20% стоимости автобусов, которые нужно купить в рамках транспортной реформы.