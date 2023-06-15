15 июня 2023

Мэр Кургана доверила своему заму право распоряжаться деньгами транспортной реформы

Первый замглавы Кургана Каргаполов возглавил новую комиссию
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит главы МЧС Александра Куренкова в микрорайон Смолино. Курган, каргаполов павел
Павел Каргаполов стал председателем комиссии по распределению денег на новые автобусы Фото:
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Передел транспортного рынка в Кургане

Глава Кургана Елена Ситникова передала своему первому заместителю Павлу Каргаполову право распоряжаться деньгами транспортной реформы. Чиновник возглавил комиссию, которая будет распределять субсидии перевозчикам на новые автобусы. Постановление опубликовано на официальном сайте мэрии.

«Утвердить <…> состав комиссии. Председатель комиссии: первый заместитель главы города Кургана [Павел Каргаполов]. Зампредседателя: директор департамента экономразвития [Игорь Зворыгин]», — указано в тексте документа. Также в состав данной комиссии вошли руководители профильных городских департаментов, представители транспортного управления, областного департамента экономического развития и региональной налоговой службы.

Ранее URA.RU писало, что в конце апреля областные власти приняли решение выделить перевозчикам Кургана 75 миллионов рублей на покупку новых автобусов. Предпринимателям готовы возместить до 20% стоимости автобусов, которые нужно купить в рамках транспортной реформы.

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Глава Кургана Елена Ситникова передала своему первому заместителю Павлу Каргаполову право распоряжаться деньгами транспортной реформы. Чиновник возглавил комиссию, которая будет распределять субсидии перевозчикам на новые автобусы. Постановление опубликовано на официальном сайте мэрии. «Утвердить <…> состав комиссии. Председатель комиссии: первый заместитель главы города Кургана [Павел Каргаполов]. Зампредседателя: директор департамента экономразвития [Игорь Зворыгин]», — указано в тексте документа. Также в состав данной комиссии вошли руководители профильных городских департаментов, представители транспортного управления, областного департамента экономического развития и региональной налоговой службы. Ранее URA.RU писало, что в конце апреля областные власти приняли решение выделить перевозчикам Кургана 75 миллионов рублей на покупку новых автобусов. Предпринимателям готовы возместить до 20% стоимости автобусов, которые нужно купить в рамках транспортной реформы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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