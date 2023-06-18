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В Кургане подорожала земля рядом с психдиспансером

© Служба новостей «URA.RU»
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В микрорайоне Северный подорожала земля под комплексную застройку Фото:

В Кургане подорожал земельный участок, который находится рядом с психдиспансером в микрорайоне Северный. На территории планируется комплексная застройка высотками. Информация о новом аукционе опубликована на сайте «ГИС Торги».

«Право на заключение договора о комплексном развитии территории жилой застройки, расположенной в границах улиц Комиссаров, Чкалова и озера Черное в Кургане. Начальная цена: 25 508 900 рублей», — говорится в документации аукциона. До этого стоимость участка под застройку составляла 25,2 млн рублей.

Заявки на участие в новых торгах принимаются до 26 июня. Предыдущие четыре аукциона не состоялись. На земельном участке площадью более 50 тысяч квадратных метров планируют снести свыше десяти жилых домов, чтобы построить многоэтажные и среднеэтажные дома.

URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации города Кургана, чтобы выяснить причины повышения цены. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что власти Кургана подняли стоимость застройки возле набережной более чем на 1,2 млн рублей. Сейчас участок стоит 80,4 млн рублей. Также выросла цена и на землю в районе улиц Кремлева, Победы, Невежина, Свердлова. Там увеличение стоимости составило 900 тысяч рублей.

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В Кургане подорожал земельный участок, который находится рядом с психдиспансером в микрорайоне Северный. На территории планируется комплексная застройка высотками. Информация о новом аукционе опубликована на сайте «ГИС Торги». «Право на заключение договора о комплексном развитии территории жилой застройки, расположенной в границах улиц Комиссаров, Чкалова и озера Черное в Кургане. Начальная цена: 25 508 900 рублей», — говорится в документации аукциона. До этого стоимость участка под застройку составляла 25,2 млн рублей. Заявки на участие в новых торгах принимаются до 26 июня. Предыдущие четыре аукциона не состоялись. На земельном участке площадью более 50 тысяч квадратных метров планируют снести свыше десяти жилых домов, чтобы построить многоэтажные и среднеэтажные дома. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации города Кургана, чтобы выяснить причины повышения цены. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что власти Кургана подняли стоимость застройки возле набережной более чем на 1,2 млн рублей. Сейчас участок стоит 80,4 млн рублей. Также выросла цена и на землю в районе улиц Кремлева, Победы, Невежина, Свердлова. Там увеличение стоимости составило 900 тысяч рублей.
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