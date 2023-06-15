КПРФ на выборах против советника губернатора Махонина выставила кандидата с иностранными счетами

16 июня 2023 в 13:30 Размер текста - 17 +

Борьба за депутатское кресло начинается Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пермский крайком КПРФ определился с кандидатом на довыборы в законодательное собрание региона по округу №17. Соперничать с выдвиженцем «Единой России» советником губернатора Дмитрия Махонина и призером Олимпийских игр Альбертом Демченко будет директор компании «Стройград» Марат Галимуллин, которого ранее снимали с выборов, так как нашли счета в иностранных банках. Решение было принято на конференции крайкома, сообщил источник URA.RU в политтусовке. «По 17 округу коммунисты выставляют Галимуллина», — сообщил собеседник агентства. Глава крайкома Ксения Айтакова подтвердила эту информацию. В 2021 году Галимуллина сняли с выборов — из-за иностранных счетов он не прошел регистрацию. Айтакова сегодняшний выбор в пользу Галимуллина объяснила тем, что он «родом из округа», а проблема со счетами давно решена. Ранее URA.RU рассказывало, что реготделение ЛДПР в Пермском крае выдвинуло на довыборы чиновника из администрации Пермского района Григория Балашова. По итогам праймериз «Единой России» победил советник губернатора Дмитрия Махонина, призер Олимпийских игр Альберт Демченко. Он является главным претендентом на мандат.

Пермский крайком КПРФ определился с кандидатом на довыборы в законодательное собрание региона по округу №17. Соперничать с выдвиженцем «Единой России» советником губернатора Дмитрия Махонина и призером Олимпийских игр Альбертом Демченко будет директор компании «Стройград» Марат Галимуллин, которого ранее снимали с выборов, так как нашли счета в иностранных банках. Решение было принято на конференции крайкома, сообщил источник URA.RU в политтусовке. «По 17 округу коммунисты выставляют Галимуллина», — сообщил собеседник агентства. Глава крайкома Ксения Айтакова подтвердила эту информацию. В 2021 году Галимуллина сняли с выборов — из-за иностранных счетов он не прошел регистрацию. Айтакова сегодняшний выбор в пользу Галимуллина объяснила тем, что он «родом из округа», а проблема со счетами давно решена. Ранее URA.RU рассказывало, что реготделение ЛДПР в Пермском крае выдвинуло на довыборы чиновника из администрации Пермского района Григория Балашова. По итогам праймериз «Единой России» победил советник губернатора Дмитрия Махонина, призер Олимпийских игр Альберт Демченко. Он является главным претендентом на мандат.