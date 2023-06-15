У советника губернатора Махонина появился первый конкурент на выборах

Чиновник из Пермского района выступит против советника губернатора на выборах

16 июня 2023 в 11:10 Размер текста - 17 +

ЛДПР сделали ставку на кандидата с предвыборным опытом Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Реготделение ЛДПР в Пермском крае выдвинуло чиновника из администрации Пермского района Григория Балашова на довыборы в заксобрание по округу №17. Об этом в своем telegram-канале сообщил руководитель фракции ЛДПР в краевом парламенте Олег Постников. По итогам праймериз «Единой России» победил советник губернатора Дмитрия Махонина, призер Олимпийских игр Альберт Демченко. Он является главным претендентом на мандат. «Собранием Координационного совета ЛДПР выдвинули единогласно Балашова Георгия Валерьевича кандидатом по округу №17 на довыборах в законодательное собрание Пермского края», — отметил Постников. Балашов занимает пост начальника управления по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства администрации Пермского муниципального района. Источники в партии объясняют выбор в пользу кандидата его предвыборным опытом, а также обилием родственников в Чусовом, который входит в избирательный округ. Григорий Балашов участвовал в выборах от ЛДПР дважды: в 2016 году в Пермскую гордуму и в 2020 году в заксобрание. В 2020 году он выступал на довыборах в заксобрание по округу №2 против секретаря «Единой России» в Пермском крае Вячеслава Григорьева. Округ №17 освободился после ухода Антона Удальева. Он перешел на работу в мэрию Москвы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Реготделение ЛДПР в Пермском крае выдвинуло чиновника из администрации Пермского района Григория Балашова на довыборы в заксобрание по округу №17. Об этом в своем telegram-канале сообщил руководитель фракции ЛДПР в краевом парламенте Олег Постников. По итогам праймериз «Единой России» победил советник губернатора Дмитрия Махонина, призер Олимпийских игр Альберт Демченко. Он является главным претендентом на мандат. «Собранием Координационного совета ЛДПР выдвинули единогласно Балашова Георгия Валерьевича кандидатом по округу №17 на довыборах в законодательное собрание Пермского края», — отметил Постников. Балашов занимает пост начальника управления по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства администрации Пермского муниципального района. Источники в партии объясняют выбор в пользу кандидата его предвыборным опытом, а также обилием родственников в Чусовом, который входит в избирательный округ. Григорий Балашов участвовал в выборах от ЛДПР дважды: в 2016 году в Пермскую гордуму и в 2020 году в заксобрание. В 2020 году он выступал на довыборах в заксобрание по округу №2 против секретаря «Единой России» в Пермском крае Вячеслава Григорьева. Округ №17 освободился после ухода Антона Удальева. Он перешел на работу в мэрию Москвы.