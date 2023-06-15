15 июня 2023

В Перми пройдет автопробег в поддержку ЧВК «Вагнер»

© Служба новостей «URA.RU»
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Аллея героев ЧВК Вагнер на Северном кладбище города Березовский. Свердловская область, чвк вагнер
Участники автопробега приедут в Пермь из Кировской области Фото:

В Перми, в субботу, 17 июня состоится автопробег в поддержку частной военной компании «Вагнер». Об этом URA.RU рассказал официальный представитель указанной ЧВК.

«17 июня в Перми пройдет автопробег в поддержку ЧВК „Вагнер“. [На автопробег] приглашены люди, которые имеют отношение к частной военной компании, представители администрации и военкоматов. Автопробег начнется в Кировской области и завершится в Перми у Дома офицеров. Мероприятие согласовано с краевой и городской администрациями», — рассказал агентству источник.

В пресс-службе администрации Перми URA.RU не смогли оперативно прокомментировать данную информацию, пообещав дать ответ позже. 28 мая автопробег в поддержку ЧВК «Вагнер» прошел в Екатеринбурге. Организатора мероприятия грозили привлечь в ответственности, поскольку автопробег не был согласован с министерством общественной безопасности Свердловской области.

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В Перми, в субботу, 17 июня состоится автопробег в поддержку частной военной компании «Вагнер». Об этом URA.RU рассказал официальный представитель указанной ЧВК. «17 июня в Перми пройдет автопробег в поддержку ЧВК „Вагнер“. [На автопробег] приглашены люди, которые имеют отношение к частной военной компании, представители администрации и военкоматов. Автопробег начнется в Кировской области и завершится в Перми у Дома офицеров. Мероприятие согласовано с краевой и городской администрациями», — рассказал агентству источник. В пресс-службе администрации Перми URA.RU не смогли оперативно прокомментировать данную информацию, пообещав дать ответ позже. 28 мая автопробег в поддержку ЧВК «Вагнер» прошел в Екатеринбурге. Организатора мероприятия грозили привлечь в ответственности, поскольку автопробег не был согласован с министерством общественной безопасности Свердловской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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