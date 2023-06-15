В Перми, в субботу, 17 июня состоится автопробег в поддержку частной военной компании «Вагнер». Об этом URA.RU рассказал официальный представитель указанной ЧВК.
«17 июня в Перми пройдет автопробег в поддержку ЧВК „Вагнер“. [На автопробег] приглашены люди, которые имеют отношение к частной военной компании, представители администрации и военкоматов. Автопробег начнется в Кировской области и завершится в Перми у Дома офицеров. Мероприятие согласовано с краевой и городской администрациями», — рассказал агентству источник.
В пресс-службе администрации Перми URA.RU не смогли оперативно прокомментировать данную информацию, пообещав дать ответ позже. 28 мая автопробег в поддержку ЧВК «Вагнер» прошел в Екатеринбурге. Организатора мероприятия грозили привлечь в ответственности, поскольку автопробег не был согласован с министерством общественной безопасности Свердловской области.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.