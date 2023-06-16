Метеоролог Ильин назвал даты активных наступлений ВСУ на Бахмут

Метеоролог Ильин: на активные наступления в Бахмуте у ВСУ будет пара дней

17 июня 2023 в 07:07 Размер текста - 17 +

ВСУ могут активно наступать в ясные дни, отметил Александр Ильин Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине С воскресенья 18 июня по 21 июня, а также с четверга 22 по 24 июня возможны активные наступления ВСУ на Бахмут (Артемовск, ДНР), так как в регионе в эти дни перестанут идти дожди. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился экс-военный метеоролог, синоптик прогностического центра «Метео-ТВ», подполковник запаса Александр Ильин. «Вероятность развития 17 июня кучево-дождевой облачности (ливневые облака, грозовые облака, — прим. URA.RU) увеличивается. Соответственно снова на территории ДНР пройдут ливневые и грозовые дожди. Это опять будет мешать работе техники, да и пешим порядкам тоже не очень-то будет ловко ходить. Ведь даже кратковременный ливневый дождь превращает чернозем в непроходимое место. Какого-то серьезного улучшения погоды стоит ожидать с воскресенья 18 июня. Но эта периодичность будет буквально на 2-3 дня. Далее со среды, с 21 июня, снова придет атмосферный фронт, который принесет короткие, но ливневые дожди. Вновь движение возможно будет только по асфальту. Дождь пройдет только в течение дня, но затем нужно будет время, чтобы все подсохло. Дальше в четверг 22 июня, в пятницу до субботы вроде как устанавливается хорошая погода», — дал такой прогноз Александр Ильин. По словам метеоролога, для активных действий в солнечные периоды у ВСУ будет всего 1-2 дня. «Таких вот совсем уж благоприятных продолжительных условий пока не предвидится, но периоды без осадков 2-3 дня вполне себе будут иметь место. Один день будем вычитать на то, чтобы подсыхало все. Вот в эти дни ВСУ будут погодой пользоваться, будут выбирать окна. Мы в такие периоды тоже усиливаем внимание», — добавил Ильин. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ продолжают пытаться проломить российскую оборону в Бахмуте. Однако ситуацию усложняют погодные условия, так как перебрасывать резервы армии Украины приходится в основном по полям. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С воскресенья 18 июня по 21 июня, а также с четверга 22 по 24 июня возможны активные наступления ВСУ на Бахмут (Артемовск, ДНР), так как в регионе в эти дни перестанут идти дожди. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился экс-военный метеоролог, синоптик прогностического центра «Метео-ТВ», подполковник запаса Александр Ильин. «Вероятность развития 17 июня кучево-дождевой облачности (ливневые облака, грозовые облака, — прим. URA.RU) увеличивается. Соответственно снова на территории ДНР пройдут ливневые и грозовые дожди. Это опять будет мешать работе техники, да и пешим порядкам тоже не очень-то будет ловко ходить. Ведь даже кратковременный ливневый дождь превращает чернозем в непроходимое место. Какого-то серьезного улучшения погоды стоит ожидать с воскресенья 18 июня. Но эта периодичность будет буквально на 2-3 дня. Далее со среды, с 21 июня, снова придет атмосферный фронт, который принесет короткие, но ливневые дожди. Вновь движение возможно будет только по асфальту. Дождь пройдет только в течение дня, но затем нужно будет время, чтобы все подсохло. Дальше в четверг 22 июня, в пятницу до субботы вроде как устанавливается хорошая погода», — дал такой прогноз Александр Ильин. По словам метеоролога, для активных действий в солнечные периоды у ВСУ будет всего 1-2 дня. «Таких вот совсем уж благоприятных продолжительных условий пока не предвидится, но периоды без осадков 2-3 дня вполне себе будут иметь место. Один день будем вычитать на то, чтобы подсыхало все. Вот в эти дни ВСУ будут погодой пользоваться, будут выбирать окна. Мы в такие периоды тоже усиливаем внимание», — добавил Ильин. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ продолжают пытаться проломить российскую оборону в Бахмуте. Однако ситуацию усложняют погодные условия, так как перебрасывать резервы армии Украины приходится в основном по полям.