Песков: заявления Путина об уничтожении F-16 не являются угрозой странам НАТО

16 июня 2023 в 21:50 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков сказал, что F-16 будут уничтожаться, как любая другая техника НАТО в зоне СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023) Заявление президента России Владимира Путина об уничтожении истребителей F-16 российскими войсками не является угрозой странам НАТО. Эти самолеты будут уничтожаться только в зоне спецоперации, как и любая западная военная техника, в ходе конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Представителю Кремля задали вопрос о том, могут ли «украинские» F-16 быть ликвидированы в случае их базирования на территориях других стран. » Нет. <…> Если они будут работать на территории Украины — они будут подлежать уничтожению так же, как другая иностранная военная техника, — заявил Дмитрий Песков в беседе с ТАСС. Ранее Путин во время петербургского международного экономического форума заявил, что в случае отправки Западом F-16, истребители «будут гореть» так же, как немецкие танки Leopard, передает «Федеральное агентство новостей». Также президент России заявил об опасности втягивания НАТО в украинский конфликт. По его словам, Москва будет вынуждена следить за тем, какие средства противник в лице Североатлантического альянса использует против РФ.

Заявление президента России Владимира Путина об уничтожении истребителей F-16 российскими войсками не является угрозой странам НАТО. Эти самолеты будут уничтожаться только в зоне спецоперации, как и любая западная военная техника, в ходе конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Представителю Кремля задали вопрос о том, могут ли «украинские» F-16 быть ликвидированы в случае их базирования на территориях других стран. » Нет. <…> Если они будут работать на территории Украины — они будут подлежать уничтожению так же, как другая иностранная военная техника, — заявил Дмитрий Песков в беседе с ТАСС. Ранее Путин во время петербургского международного экономического форума заявил, что в случае отправки Западом F-16, истребители «будут гореть» так же, как немецкие танки Leopard, передает «Федеральное агентство новостей». Также президент России заявил об опасности втягивания НАТО в украинский конфликт. По его словам, Москва будет вынуждена следить за тем, какие средства противник в лице Североатлантического альянса использует против РФ.