В США неожиданно заговорили об отправке военного контингента в зону спецоперации, поскольку НАТО хочет попытаться спасти Вооруженные силы Украины от полного разгрома. Такое мнение выразил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«Сейчас неожиданно заговорили о том, что мы должны перебросить свои силы на Украину. Почему? По моему мнению, причина очевидна: мы теряем контроль над ситуацией, так как ВСУ в критическом положении», —
Россия проводит на Украине специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса от агрессии Киева. Президент России Владимир Путин заявлял, что основными задачами СВО являются денацификация и демилитаризация Украины. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил слова Путина об уничтожении истребителей F-16. Согласно его заявлению, президент не имел ввиду угрозы альянсу.
Подписывайтесь на URA.RU в YouTube! Мы следим за новостями в России и мире и рассказываем их в удобном формате.