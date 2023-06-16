16 июня 2023

Полковник Макгрегор: США неожиданно заговорили о переброске сил на Украину

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Соединенные Штаты Америки. США, вашингтон, капитолий, американцы
Макгрегор считает, что США теряют контроль над ситуацией в зоне СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В США неожиданно заговорили об отправке военного контингента в зону спецоперации, поскольку НАТО хочет попытаться спасти Вооруженные силы Украины от полного разгрома. Такое мнение выразил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Сейчас неожиданно заговорили о том, что мы должны перебросить свои силы на Украину. Почему? По моему мнению, причина очевидна: мы теряем контроль над ситуацией, так как ВСУ в критическом положении», — заявил Макгрегор в эфире youtube-канала Judging Freedom.

Россия проводит на Украине специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса от агрессии Киева. Президент России Владимир Путин заявлял, что основными задачами СВО являются денацификация и демилитаризация Украины. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил слова Путина об уничтожении истребителей F-16. Согласно его заявлению, президент не имел ввиду угрозы альянсу.

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В США неожиданно заговорили об отправке военного контингента в зону спецоперации, поскольку НАТО хочет попытаться спасти Вооруженные силы Украины от полного разгрома. Такое мнение выразил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «Сейчас неожиданно заговорили о том, что мы должны перебросить свои силы на Украину. Почему? По моему мнению, причина очевидна: мы теряем контроль над ситуацией, так как ВСУ в критическом положении», — заявил Макгрегор в эфире youtube-канала Judging Freedom. Россия проводит на Украине специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса от агрессии Киева. Президент России Владимир Путин заявлял, что основными задачами СВО являются денацификация и демилитаризация Украины. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил слова Путина об уничтожении истребителей F-16. Согласно его заявлению, президент не имел ввиду угрозы альянсу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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