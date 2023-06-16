16 июня 2023

«РВ»: ВСУ бросили пехоту на «мясной штурм» под городом Пятихатки

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Первый день форума "Армия 2019" на Свердловском полигоне. Екатеринбург, армия, военные, столкновение, атака, штурм, спецоперация, контртеррористическая операция, тактика, бой, солдат, войсковая операция, кто, укрытие
ВСУ потеряли много бронетехники, передают военкоры «РВ» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе атаки на город Пятихатки потеряли всю технику, поэтому пехота была вынуждена идти на штурм волнами. Такую тактику российские военные корреспонденты окрестили «мясным штурмом» из-за того, что солдат Киева теперь перманентно выкашивают силы РФ.

«В ходе наступления на Пятихатки у ВСУ закончилась техника. Командование решило <…> уцелевшую технику беречь и посылает пехоту волнами на „мясной штурм“, пытаясь закрепиться на западной окраине Пятихаток. Боевиков отстреливают снайперы, косят пулеметчики, но они прут дальше», — передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Россия проводит на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент Владимир Путин заявлял, что основной задачей СВО является защита мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Польский военный аналитик Конрад Музыка ранее выразил мнение, что Украина в ходе наступления потеряет до 15% машин Bradley, которые были предоставлены ей Западом.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе атаки на город Пятихатки потеряли всю технику, поэтому пехота была вынуждена идти на штурм волнами. Такую тактику российские военные корреспонденты окрестили «мясным штурмом» из-за того, что солдат Киева теперь перманентно выкашивают силы РФ. «В ходе наступления на Пятихатки у ВСУ закончилась техника. Командование решило <…> уцелевшую технику беречь и посылает пехоту волнами на „мясной штурм“, пытаясь закрепиться на западной окраине Пятихаток. Боевиков отстреливают снайперы, косят пулеметчики, но они прут дальше», — передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Россия проводит на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент Владимир Путин заявлял, что основной задачей СВО является защита мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Польский военный аналитик Конрад Музыка ранее выразил мнение, что Украина в ходе наступления потеряет до 15% машин Bradley, которые были предоставлены ей Западом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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