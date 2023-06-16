Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе атаки на город Пятихатки потеряли всю технику, поэтому пехота была вынуждена идти на штурм волнами. Такую тактику российские военные корреспонденты окрестили «мясным штурмом» из-за того, что солдат Киева теперь перманентно выкашивают силы РФ.
«В ходе наступления на Пятихатки у ВСУ закончилась техника. Командование решило <…> уцелевшую технику беречь и посылает пехоту волнами на „мясной штурм“, пытаясь закрепиться на западной окраине Пятихаток. Боевиков отстреливают снайперы, косят пулеметчики, но они прут дальше», —
Россия проводит на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент Владимир Путин заявлял, что основной задачей СВО является защита мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Польский военный аналитик Конрад Музыка ранее выразил мнение, что Украина в ходе наступления потеряет до 15% машин Bradley, которые были предоставлены ей Западом.
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