«РВ»: ВСУ бросили пехоту на «мясной штурм» под городом Пятихатки

17 июня 2023 в 00:21 Размер текста - 17 +

ВСУ потеряли много бронетехники, передают военкоры «РВ» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе атаки на город Пятихатки потеряли всю технику, поэтому пехота была вынуждена идти на штурм волнами. Такую тактику российские военные корреспонденты окрестили «мясным штурмом» из-за того, что солдат Киева теперь перманентно выкашивают силы РФ. «В ходе наступления на Пятихатки у ВСУ закончилась техника. Командование решило <…> уцелевшую технику беречь и посылает пехоту волнами на „мясной штурм“, пытаясь закрепиться на западной окраине Пятихаток. Боевиков отстреливают снайперы, косят пулеметчики, но они прут дальше», — передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Россия проводит на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент Владимир Путин заявлял, что основной задачей СВО является защита мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Польский военный аналитик Конрад Музыка ранее выразил мнение, что Украина в ходе наступления потеряет до 15% машин Bradley, которые были предоставлены ей Западом.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе атаки на город Пятихатки потеряли всю технику, поэтому пехота была вынуждена идти на штурм волнами. Такую тактику российские военные корреспонденты окрестили «мясным штурмом» из-за того, что солдат Киева теперь перманентно выкашивают силы РФ. «В ходе наступления на Пятихатки у ВСУ закончилась техника. Командование решило <…> уцелевшую технику беречь и посылает пехоту волнами на „мясной штурм“, пытаясь закрепиться на западной окраине Пятихаток. Боевиков отстреливают снайперы, косят пулеметчики, но они прут дальше», — передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Россия проводит на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент Владимир Путин заявлял, что основной задачей СВО является защита мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Польский военный аналитик Конрад Музыка ранее выразил мнение, что Украина в ходе наступления потеряет до 15% машин Bradley, которые были предоставлены ей Западом.