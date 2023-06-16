США побили рекорд по госдолгу

Госдолг США превысил 32 триллиона долларов
Государственный долг Соединенных Штатов впервые в истории превысил отметку в 32 триллиона долларов. Об этом сообщил Минфин США.
«Суммарный непогашенный государственный долг — 32 триллиона 39 миллиардов 244 миллиона долларов», — указано на официальном
Ранее президент США Джо Байден и республиканцы в Палате представителей Конгресса достигли соглашения, которое предотвратило дефолт в стране. Политики в результате переговоров решили повысить потолок госдолга. Ранее он был ограничен суммой в 31,4 триллиона долларов.
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