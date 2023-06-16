16 июня 2023

США побили рекорд по госдолгу

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Госдолг США превысил 32 триллиона долларов Фото:

Государственный долг Соединенных Штатов впервые в истории превысил отметку в 32 триллиона долларов. Об этом сообщил Минфин США.

«Суммарный непогашенный государственный долг — 32 триллиона 39 миллиардов 244 миллиона долларов», — указано на официальном сайте ведомства. Предыдущий уровень госдолга оценивался в 21,95 триллиона.

Ранее президент США Джо Байден и республиканцы в Палате представителей Конгресса достигли соглашения, которое предотвратило дефолт в стране. Политики в результате переговоров решили повысить потолок госдолга. Ранее он был ограничен суммой в 31,4 триллиона долларов.

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Государственный долг Соединенных Штатов впервые в истории превысил отметку в 32 триллиона долларов. Об этом сообщил Минфин США. «Суммарный непогашенный государственный долг — 32 триллиона 39 миллиардов 244 миллиона долларов», — указано на официальном сайте ведомства. Предыдущий уровень госдолга оценивался в 21,95 триллиона. Ранее президент США Джо Байден и республиканцы в Палате представителей Конгресса достигли соглашения, которое предотвратило дефолт в стране. Политики в результате переговоров решили повысить потолок госдолга. Ранее он был ограничен суммой в 31,4 триллиона долларов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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