16 июня 2023

Российские военные подорвали трофейный БТР ради ликвидации пункта ВСУ

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Вооруженные силы РФ. stock, бтр, stock
Российские военные начинили БТР тротилом, сообщает Минобороны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) был уничтожен военнослужащими саперного подразделения Центрального военного округа (ЦВО). Они начинили взрывчаткой трофейный БТР и взорвали его на украинских позициях. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«После того, как машина (трофейный БТР, начиненный взрывчаткой — прим. URA.RU) приблизилась непосредственно к позициям противника, с помощью радиоуправления произвел подрыв», — рассказал военный с позывным «Барнаул». Видео опубликовано в telegram-канале Минобороны РФ. Он уточнил, что подрыв машины у позиций ВСУ был очень серьезный. Для этого использовалось больше трех тонн тротила и пять авиабомб.

Ранее Минобороны сообщало о получении ВС РФ трофейных танков Leopard. Помимо него, были захвачены американские боевые машины Bradley. Украинские диверсанты и ВСУ часто бросают технику на поле боя. Так, ДРГ в Белгородской области оставила БТР после ударов российских военных, передает телеканал 360.

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Опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) был уничтожен военнослужащими саперного подразделения Центрального военного округа (ЦВО). Они начинили взрывчаткой трофейный БТР и взорвали его на украинских позициях. Об этом сообщает Минобороны РФ. «После того, как машина (трофейный БТР, начиненный взрывчаткой — прим. URA.RU) приблизилась непосредственно к позициям противника, с помощью радиоуправления произвел подрыв», — рассказал военный с позывным «Барнаул». Видео опубликовано в telegram-канале Минобороны РФ. Он уточнил, что подрыв машины у позиций ВСУ был очень серьезный. Для этого использовалось больше трех тонн тротила и пять авиабомб. Ранее Минобороны сообщало о получении ВС РФ трофейных танков Leopard. Помимо него, были захвачены американские боевые машины Bradley. Украинские диверсанты и ВСУ часто бросают технику на поле боя. Так, ДРГ в Белгородской области оставила БТР после ударов российских военных, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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