Российские военные подорвали трофейный БТР ради ликвидации пункта ВСУ

Опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) был уничтожен военнослужащими саперного подразделения Центрального военного округа (ЦВО). Они начинили взрывчаткой трофейный БТР и взорвали его на украинских позициях. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«После того, как машина (трофейный БТР, начиненный взрывчаткой — прим. URA.RU) приблизилась непосредственно к позициям противника, с помощью радиоуправления произвел подрыв», — рассказал военный с позывным «Барнаул». Видео опубликовано в telegram-канале Минобороны РФ. Он уточнил, что подрыв машины у позиций ВСУ был очень серьезный. Для этого использовалось больше трех тонн тротила и пять авиабомб.
Ранее Минобороны сообщало о получении ВС РФ трофейных танков Leopard. Помимо него, были захвачены американские боевые машины Bradley. Украинские диверсанты и ВСУ часто бросают технику на поле боя. Так, ДРГ в Белгородской области оставила БТР после ударов российских военных, передает телеканал 360.
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