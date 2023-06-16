Российские военные подорвали трофейный БТР ради ликвидации пункта ВСУ

17 июня 2023 в 07:30 Размер текста - 17 +

Российские военные начинили БТР тротилом, сообщает Минобороны Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) был уничтожен военнослужащими саперного подразделения Центрального военного округа (ЦВО). Они начинили взрывчаткой трофейный БТР и взорвали его на украинских позициях. Об этом сообщает Минобороны РФ. «После того, как машина (трофейный БТР, начиненный взрывчаткой — прим. URA.RU) приблизилась непосредственно к позициям противника, с помощью радиоуправления произвел подрыв», — рассказал военный с позывным «Барнаул». Видео опубликовано в telegram-канале Минобороны РФ. Он уточнил, что подрыв машины у позиций ВСУ был очень серьезный. Для этого использовалось больше трех тонн тротила и пять авиабомб. Ранее Минобороны сообщало о получении ВС РФ трофейных танков Leopard. Помимо него, были захвачены американские боевые машины Bradley. Украинские диверсанты и ВСУ часто бросают технику на поле боя. Так, ДРГ в Белгородской области оставила БТР после ударов российских военных, передает телеканал 360.

Опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) был уничтожен военнослужащими саперного подразделения Центрального военного округа (ЦВО). Они начинили взрывчаткой трофейный БТР и взорвали его на украинских позициях. Об этом сообщает Минобороны РФ. «После того, как машина (трофейный БТР, начиненный взрывчаткой — прим. URA.RU) приблизилась непосредственно к позициям противника, с помощью радиоуправления произвел подрыв», — рассказал военный с позывным «Барнаул». Видео опубликовано в telegram-канале Минобороны РФ. Он уточнил, что подрыв машины у позиций ВСУ был очень серьезный. Для этого использовалось больше трех тонн тротила и пять авиабомб. Ранее Минобороны сообщало о получении ВС РФ трофейных танков Leopard. Помимо него, были захвачены американские боевые машины Bradley. Украинские диверсанты и ВСУ часто бросают технику на поле боя. Так, ДРГ в Белгородской области оставила БТР после ударов российских военных, передает телеканал 360.