Шойгу поручил ОПК производить больше танков для спецоперации

Сергей Шойгу лично проверил завод в Омске Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу приехал с проверкой на предприятие ОПК в Омской области. Там он указал руководителю завода расширить производственные мощности для изготовления танков. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«[Шойгу] указал руководству предприятия [ОПК в Омской области] на строгое соблюдение графика выполнения государственного оборонного заказа и поставил задачу продолжить расширение производственных мощностей по выпуску танков», — говорится в пресс-релизе Минобороны РФ. Также Шойгу поручил производить больше огнеметных систем, которые будут использоваться в спецоперации на Украине. Руководитель ОПК рассказал министру, что завод за последние несколько месяцев смог увеличить в разы объем производимой продукции.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что российской армии не хватает современного вооружения. Однако он подчеркнул, что ОПК развивается быстро. Премьер-министр России Михаил Мишустин говорил, что страна многократно увеличила выпуск продукции для СВО. По его словам, сейчас в РФ идет непрерывное совершенствование образцов оружия и техники.