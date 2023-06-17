CNN: Украина поменяет позицию по мирным переговорам с РФ после контрнаступления

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Вооруженные силы Украины. stock, бтр, ВСУ, stock
Украинские войска не смогут победить ВС РФ на поле боя, пишет CNN Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Когда Украина потерпит поражение в контрнаступлении, киевские власти заходят провести мирные переговоры с Россией. C таким мнением выступили ветераны внешней разведки США Ричард Хаас и Чарльз Купчан.

«К тому времени, когда ожидаемое украинское наступление завершится, Киев может также с энтузиазмом отнестись к идее урегулирования путем переговоров», — рассказали ветераны. Их слова приводит американский телеканал CNN в своем материале. Они уточнили, что контрнаступление закончится провалом для Украины, так как ВСУ не в силах противостоять ВС РФ даже при помощи военной техники Запада.

Президент России Владимир Путин сообщал, что у Киева нет шансов при контрнаступлении, передает «Царьград». Глава государства рассказал, что Украина потеряла почти 200 танков. Американский журналист Том Бальмфорт писал, что прогресс ВСУ в конфликте с РФ окончательно остановился.

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Когда Украина потерпит поражение в контрнаступлении, киевские власти заходят провести мирные переговоры с Россией. C таким мнением выступили ветераны внешней разведки США Ричард Хаас и Чарльз Купчан. «К тому времени, когда ожидаемое украинское наступление завершится, Киев может также с энтузиазмом отнестись к идее урегулирования путем переговоров», — рассказали ветераны. Их слова приводит американский телеканал CNN в своем материале. Они уточнили, что контрнаступление закончится провалом для Украины, так как ВСУ не в силах противостоять ВС РФ даже при помощи военной техники Запада. Президент России Владимир Путин сообщал, что у Киева нет шансов при контрнаступлении, передает «Царьград». Глава государства рассказал, что Украина потеряла почти 200 танков. Американский журналист Том Бальмфорт писал, что прогресс ВСУ в конфликте с РФ окончательно остановился.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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