Когда Украина потерпит поражение в контрнаступлении, киевские власти заходят провести мирные переговоры с Россией. C таким мнением выступили ветераны внешней разведки США Ричард Хаас и Чарльз Купчан.
«К тому времени, когда ожидаемое украинское наступление завершится, Киев может также с энтузиазмом отнестись к идее урегулирования путем переговоров», — рассказали ветераны. Их слова приводит американский телеканал CNN в своем материале. Они уточнили, что контрнаступление закончится провалом для Украины, так как ВСУ не в силах противостоять ВС РФ даже при помощи военной техники Запада.
Президент России Владимир Путин сообщал, что у Киева нет шансов при контрнаступлении, передает «Царьград». Глава государства рассказал, что Украина потеряла почти 200 танков. Американский журналист Том Бальмфорт писал, что прогресс ВСУ в конфликте с РФ окончательно остановился.
Когда Украина потерпит поражение в контрнаступлении, киевские власти заходят провести мирные переговоры с Россией. C таким мнением выступили ветераны внешней разведки США Ричард Хаас и Чарльз Купчан. «К тому времени, когда ожидаемое украинское наступление завершится, Киев может также с энтузиазмом отнестись к идее урегулирования путем переговоров», — рассказали ветераны. Их слова приводит американский телеканал CNN в своем материале. Они уточнили, что контрнаступление закончится провалом для Украины, так как ВСУ не в силах противостоять ВС РФ даже при помощи военной техники Запада. Президент России Владимир Путин сообщал, что у Киева нет шансов при контрнаступлении, передает «Царьград». Глава государства рассказал, что Украина потеряла почти 200 танков. Американский журналист Том Бальмфорт писал, что прогресс ВСУ в конфликте с РФ окончательно остановился.