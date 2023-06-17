Украинские войска не смогут победить ВС РФ на поле боя, пишет CNN Фото: Министерство обороны Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Когда Украина потерпит поражение в контрнаступлении, киевские власти заходят провести мирные переговоры с Россией. C таким мнением выступили ветераны внешней разведки США Ричард Хаас и Чарльз Купчан.

«К тому времени, когда ожидаемое украинское наступление завершится, Киев может также с энтузиазмом отнестись к идее урегулирования путем переговоров», — рассказали ветераны. Их слова приводит американский телеканал CNN в своем материале . Они уточнили, что контрнаступление закончится провалом для Украины, так как ВСУ не в силах противостоять ВС РФ даже при помощи военной техники Запада.

Президент России Владимир Путин сообщал, что у Киева нет шансов при контрнаступлении, передает «Царьград». Глава государства рассказал, что Украина потеряла почти 200 танков. Американский журналист Том Бальмфорт писал, что прогресс ВСУ в конфликте с РФ окончательно остановился.