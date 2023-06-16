Артюхов на ПМЭФ презентовал туристический кластер ЯНАО. Фото

17 июня 2023 в 13:03 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов уверен, что Полярный Урал удивит любого путешественника Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО новость из сюжета XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023) Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов презентовал туристический потенциал региона на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «На международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге рассказал о наших планах по созданию на Полярном Урале туристического кластера с горнолыжным курортом, экологическими и этническими туристическими маршрутами. На сессии познакомился с профессиональным путешественником, членом РГО, режиссером и видеоблогером Богданом Булычевым. После презентации природных красот Ямала на форуме загорелся идеей снова приехать в наш регион», — написал Дмитрий Артюхов в соцсети. Он добавил, что пригласил Богдана Булычева на Ямал. По мнению Артюхова, путешественник «будет впечатлен». На Ямале ведутся активные работы по проектированию объектов и инфраструктуры будущего туристического кластера на Полярном Урале. На реализацию проекта выделено 26 миллионов рублей. Telegram-канал Дмитрия Артюхова Путешественник Богдан Булычев и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов Telegram-канал Дмитрия Артюхова

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов презентовал туристический потенциал региона на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «На международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге рассказал о наших планах по созданию на Полярном Урале туристического кластера с горнолыжным курортом, экологическими и этническими туристическими маршрутами. На сессии познакомился с профессиональным путешественником, членом РГО, режиссером и видеоблогером Богданом Булычевым. После презентации природных красот Ямала на форуме загорелся идеей снова приехать в наш регион», — написал Дмитрий Артюхов в соцсети. Он добавил, что пригласил Богдана Булычева на Ямал. По мнению Артюхова, путешественник «будет впечатлен». На Ямале ведутся активные работы по проектированию объектов и инфраструктуры будущего туристического кластера на Полярном Урале. На реализацию проекта выделено 26 миллионов рублей.