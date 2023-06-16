16 июня 2023
15 июня 2023

Артюхов на ПМЭФ презентовал туристический кластер ЯНАО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов уверен, что Полярный Урал удивит любого путешественника Фото:
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XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023)

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов презентовал туристический потенциал региона на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«На международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге рассказал о наших планах по созданию на Полярном Урале туристического кластера с горнолыжным курортом, экологическими и этническими туристическими маршрутами. На сессии познакомился с профессиональным путешественником, членом РГО, режиссером и видеоблогером Богданом Булычевым. После презентации природных красот Ямала на форуме загорелся идеей снова приехать в наш регион», — написал Дмитрий Артюхов в соцсети.

Он добавил, что пригласил Богдана Булычева на Ямал. По мнению Артюхова, путешественник «будет впечатлен».

На Ямале ведутся активные работы по проектированию объектов и инфраструктуры будущего туристического кластера на Полярном Урале. На реализацию проекта выделено 26 миллионов рублей.

Путешественник Богдан Булычев и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов
Путешественник Богдан Булычев и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов презентовал туристический потенциал региона на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «На международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге рассказал о наших планах по созданию на Полярном Урале туристического кластера с горнолыжным курортом, экологическими и этническими туристическими маршрутами. На сессии познакомился с профессиональным путешественником, членом РГО, режиссером и видеоблогером Богданом Булычевым. После презентации природных красот Ямала на форуме загорелся идеей снова приехать в наш регион», — написал Дмитрий Артюхов в соцсети. Он добавил, что пригласил Богдана Булычева на Ямал. По мнению Артюхова, путешественник «будет впечатлен». На Ямале ведутся активные работы по проектированию объектов и инфраструктуры будущего туристического кластера на Полярном Урале. На реализацию проекта выделено 26 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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