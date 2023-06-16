Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов презентовал туристический потенциал региона на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.
«На международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге рассказал о наших планах по созданию на Полярном Урале туристического кластера с горнолыжным курортом, экологическими и этническими туристическими маршрутами. На сессии познакомился с профессиональным путешественником, членом РГО, режиссером и видеоблогером Богданом Булычевым. После презентации природных красот Ямала на форуме загорелся идеей снова приехать в наш регион», — написал Дмитрий Артюхов в соцсети.
Он добавил, что пригласил Богдана Булычева на Ямал. По мнению Артюхова, путешественник «будет впечатлен».
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов презентовал туристический потенциал региона на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «На международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге рассказал о наших планах по созданию на Полярном Урале туристического кластера с горнолыжным курортом, экологическими и этническими туристическими маршрутами. На сессии познакомился с профессиональным путешественником, членом РГО, режиссером и видеоблогером Богданом Булычевым. После презентации природных красот Ямала на форуме загорелся идеей снова приехать в наш регион», — написал Дмитрий Артюхов в соцсети. Он добавил, что пригласил Богдана Булычева на Ямал. По мнению Артюхова, путешественник «будет впечатлен». На Ямале ведутся активные работы по проектированию объектов и инфраструктуры будущего туристического кластера на Полярном Урале. На реализацию проекта выделено 26 миллионов рублей.