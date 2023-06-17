Российские войска отбили 15 атак ВСУ на разных направлениях

17 июня 2023 в 16:17 Размер текста - 17 +

ВС России отбили более 10 атак ВСУ Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы (ВС) России за сутки отразили 15 атак украинской армии на нескольких направлениях. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «На донецком направлении активными действиями подразделений „Южной группировки“ войск в течение суток успешно отражены семь атак Киева», — заявили в Минобороны в ходе брифинга. Также армия России отразила три атаки ВСУ на запорожском направлении. Армия России уничтожила украинских диверсантов на купянском направлении и пресекли попытку прорыва террористов в ЛНР. Кроме того, были отражены три атаки в районе Времевского выступа в Запорожской области. Ранее стало известно о начале украинского наступления. Однако все попытки ВСУ прорвать российскую оборону не увенчались успехом. В Международном Комитете Четвертого Интернационала (WSWS) вовсе написали, что последние несколько дней украинских атак превратились в «кровавую баню» для Киева. В зарубежных СМИ заявляли, что Украина не может отложить свою операцию, так как должна доказать Западу способность победить противника.

Вооруженные силы (ВС) России за сутки отразили 15 атак украинской армии на нескольких направлениях. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «На донецком направлении активными действиями подразделений „Южной группировки“ войск в течение суток успешно отражены семь атак Киева», — заявили в Минобороны в ходе брифинга. Также армия России отразила три атаки ВСУ на запорожском направлении. Армия России уничтожила украинских диверсантов на купянском направлении и пресекли попытку прорыва террористов в ЛНР. Кроме того, были отражены три атаки в районе Времевского выступа в Запорожской области. Ранее стало известно о начале украинского наступления. Однако все попытки ВСУ прорвать российскую оборону не увенчались успехом. В Международном Комитете Четвертого Интернационала (WSWS) вовсе написали, что последние несколько дней украинских атак превратились в «кровавую баню» для Киева. В зарубежных СМИ заявляли, что Украина не может отложить свою операцию, так как должна доказать Западу способность победить противника.