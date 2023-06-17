Российские войска отбили 15 атак ВСУ на разных направлениях

Вооруженные силы (ВС) России за сутки отразили 15 атак украинской армии на нескольких направлениях. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«На донецком направлении активными действиями подразделений „Южной группировки“ войск в течение суток успешно отражены семь атак Киева», — заявили в Минобороны в ходе брифинга. Также армия России отразила три атаки ВСУ на запорожском направлении.
Армия России уничтожила украинских диверсантов на купянском направлении и пресекли попытку прорыва террористов в ЛНР. Кроме того, были отражены три атаки в районе Времевского выступа в Запорожской области.
Ранее стало известно о начале украинского наступления. Однако все попытки ВСУ прорвать российскую оборону не увенчались успехом. В Международном Комитете Четвертого Интернационала (WSWS) вовсе написали, что последние несколько дней украинских атак превратились в «кровавую баню» для Киева. В зарубежных СМИ заявляли, что Украина не может отложить свою операцию, так как должна доказать Западу способность победить противника.
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