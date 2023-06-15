WP: Киев не откладывает контрнаступление из-за ультиматума Запада

Украина не может отложить контрнаступление, поскольку должна доказать Западу способность победить противника. ВСУ намерены вести бои до зимы. Такое мнение выразили в американской прессе.
«Начало атаки нельзя было откладывать. Киев хочет добиться успехов на поле боя летом и осенью, до наступления суровой зимы. Ему необходимо показать западным сторонникам доказательства того, что ВСУ способны победить Россию», — пишет
В публикации уточняется, что Запад осознает масштаб предстоящих потерь, однако готов и дальше поддерживать Украину. При этом отмечается, что американские чиновники не раз говорили о нескором разрешении конфликта.
Президент России Владимир Путин 9 июня заявил, что ВСУ начали масштабное контрнаступление, однако не достигли поставленных целей. Минобороны РФ отчиталось об успешном отражении атак Украины и масштабных потерях со стороны противника. Военный эксперт Владислав Шурыгин считает, что США согласуют атаки Украины по территории России, чтобы получить «громкий политический эффект».
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