WP: Киев не откладывает контрнаступление из-за ультиматума Запада

16 июня 2023 в 06:45 Размер текста - 17 +

Киев хочет добиться успеха в боях летом и осенью Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина не может отложить контрнаступление, поскольку должна доказать Западу способность победить противника. ВСУ намерены вести бои до зимы. Такое мнение выразили в американской прессе. «Начало атаки нельзя было откладывать. Киев хочет добиться успехов на поле боя летом и осенью, до наступления суровой зимы. Ему необходимо показать западным сторонникам доказательства того, что ВСУ способны победить Россию», — пишет The Washington Post со ссылкой на украинских чиновников. В публикации уточняется, что Запад осознает масштаб предстоящих потерь, однако готов и дальше поддерживать Украину. При этом отмечается, что американские чиновники не раз говорили о нескором разрешении конфликта. Президент России Владимир Путин 9 июня заявил, что ВСУ начали масштабное контрнаступление, однако не достигли поставленных целей. Минобороны РФ отчиталось об успешном отражении атак Украины и масштабных потерях со стороны противника. Военный эксперт Владислав Шурыгин считает, что США согласуют атаки Украины по территории России, чтобы получить «громкий политический эффект».

Украина не может отложить контрнаступление, поскольку должна доказать Западу способность победить противника. ВСУ намерены вести бои до зимы. Такое мнение выразили в американской прессе. «Начало атаки нельзя было откладывать. Киев хочет добиться успехов на поле боя летом и осенью, до наступления суровой зимы. Ему необходимо показать западным сторонникам доказательства того, что ВСУ способны победить Россию», — пишет The Washington Post со ссылкой на украинских чиновников. В публикации уточняется, что Запад осознает масштаб предстоящих потерь, однако готов и дальше поддерживать Украину. При этом отмечается, что американские чиновники не раз говорили о нескором разрешении конфликта. Президент России Владимир Путин 9 июня заявил, что ВСУ начали масштабное контрнаступление, однако не достигли поставленных целей. Минобороны РФ отчиталось об успешном отражении атак Украины и масштабных потерях со стороны противника. Военный эксперт Владислав Шурыгин считает, что США согласуют атаки Украины по территории России, чтобы получить «громкий политический эффект».