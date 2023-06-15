15 июня 2023

WP: Киев не откладывает контрнаступление из-за ультиматума Запада

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины.stock, ВСУ, дрг, stock
Киев хочет добиться успеха в боях летом и осенью Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина не может отложить контрнаступление, поскольку должна доказать Западу способность победить противника. ВСУ намерены вести бои до зимы. Такое мнение выразили в американской прессе.

«Начало атаки нельзя было откладывать. Киев хочет добиться успехов на поле боя летом и осенью, до наступления суровой зимы. Ему необходимо показать западным сторонникам доказательства того, что ВСУ способны победить Россию», — пишет The Washington Post со ссылкой на украинских чиновников.

В публикации уточняется, что Запад осознает масштаб предстоящих потерь, однако готов и дальше поддерживать Украину. При этом отмечается, что американские чиновники не раз говорили о нескором разрешении конфликта.

Президент России Владимир Путин 9 июня заявил, что ВСУ начали масштабное контрнаступление, однако не достигли поставленных целей. Минобороны РФ отчиталось об успешном отражении атак Украины и масштабных потерях со стороны противника. Военный эксперт Владислав Шурыгин считает, что США согласуют атаки Украины по территории России, чтобы получить «громкий политический эффект».

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина не может отложить контрнаступление, поскольку должна доказать Западу способность победить противника. ВСУ намерены вести бои до зимы. Такое мнение выразили в американской прессе. «Начало атаки нельзя было откладывать. Киев хочет добиться успехов на поле боя летом и осенью, до наступления суровой зимы. Ему необходимо показать западным сторонникам доказательства того, что ВСУ способны победить Россию», — пишет The Washington Post со ссылкой на украинских чиновников. В публикации уточняется, что Запад осознает масштаб предстоящих потерь, однако готов и дальше поддерживать Украину. При этом отмечается, что американские чиновники не раз говорили о нескором разрешении конфликта. Президент России Владимир Путин 9 июня заявил, что ВСУ начали масштабное контрнаступление, однако не достигли поставленных целей. Минобороны РФ отчиталось об успешном отражении атак Украины и масштабных потерях со стороны противника. Военный эксперт Владислав Шурыгин считает, что США согласуют атаки Украины по территории России, чтобы получить «громкий политический эффект».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...