The Guardian: украинцы тратят свою зарплату на боеприпасы

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, ВСУ, наемник, stock
Украинская армия не может позволить себе закупку боеприпасов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) тратят больше половины своей зарплаты на покупку беспилотников, так как украинская армия не может себе их позволить. Об этом написали в The Guardian со ссылкой заявления военных.

«Мы платим до 70% нашей зарплаты за покупку беспилотников», — сказал военный с позывным «Швед». Другой боец «Спилберг» заявил что они используют дроны для бомбардировки, а не в качестве камикадзе, так как для замены беспилотных аппаратов не хватает денег.

Ранее украинские СМИ сообщали, что сотрудники Верховной Рады возмущены тем, что их заставляют отдавать часть зарплаты на нужды ВСУ. Также они заявляли, что начальники подразделений не желают разбираться с жалобами подчиненных.

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Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) тратят больше половины своей зарплаты на покупку беспилотников, так как украинская армия не может себе их позволить. Об этом написали в The Guardian со ссылкой заявления военных. «Мы платим до 70% нашей зарплаты за покупку беспилотников», — сказал военный с позывным «Швед». Другой боец «Спилберг» заявил что они используют дроны для бомбардировки, а не в качестве камикадзе, так как для замены беспилотных аппаратов не хватает денег. Ранее украинские СМИ сообщали, что сотрудники Верховной Рады возмущены тем, что их заставляют отдавать часть зарплаты на нужды ВСУ. Также они заявляли, что начальники подразделений не желают разбираться с жалобами подчиненных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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