Сотрудники Рады пожаловались на принудительный сбор средств на нужды ВСУ

Сотрудники Верховной Рады возмущены тем, что их принуждают отчислять часть зарплаты на нужды украинской армии. Об этом сообщили в издании «Политика страны».
«Начальники подразделений собирают в добровольно-принудительном характере заявления, что сотрудник отдает зарплату за один рабочий день в этот фонд [для помощи ВСУ]. <…> Возмущения есть», — написали в издании. Уточняется, что начальники подразделений в ответ на жалобы сотрудников Рады говорят, что проще сдать деньги, чем разбираться.
Ранее сообщалось, что бюджетников в Одессе заставляют перечислять деньги силам украинской теробороны. При этом данные о тех, кто сдал деньги, а кто отказался, фиксировались, напоминает «Федеральное агентство новостей».
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