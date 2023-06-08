Сотрудники Рады пожаловались на принудительный сбор средств на нужды ВСУ

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Вооруженные силы Украины.stock, ВСУ, stock
Сотрудники Рады жалуются, что что им приходится отдавать часть зарплаты на нужды ВСУ Фото:

Сотрудники Верховной Рады возмущены тем, что их принуждают отчислять часть зарплаты на нужды украинской армии. Об этом сообщили в издании «Политика страны».

«Начальники подразделений собирают в добровольно-принудительном характере заявления, что сотрудник отдает зарплату за один рабочий день в этот фонд [для помощи ВСУ]. <…> Возмущения есть», — написали в издании. Уточняется, что начальники подразделений в ответ на жалобы сотрудников Рады говорят, что проще сдать деньги, чем разбираться.

Ранее сообщалось, что бюджетников в Одессе заставляют перечислять деньги силам украинской теробороны. При этом данные о тех, кто сдал деньги, а кто отказался, фиксировались, напоминает «Федеральное агентство новостей».

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Сотрудники Верховной Рады возмущены тем, что их принуждают отчислять часть зарплаты на нужды украинской армии. Об этом сообщили в издании «Политика страны». «Начальники подразделений собирают в добровольно-принудительном характере заявления, что сотрудник отдает зарплату за один рабочий день в этот фонд [для помощи ВСУ]. <…> Возмущения есть», — написали в издании. Уточняется, что начальники подразделений в ответ на жалобы сотрудников Рады говорят, что проще сдать деньги, чем разбираться. Ранее сообщалось, что бюджетников в Одессе заставляют перечислять деньги силам украинской теробороны. При этом данные о тех, кто сдал деньги, а кто отказался, фиксировались, напоминает «Федеральное агентство новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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