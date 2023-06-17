Байден отказался делать поблажки Украине при вступлении в НАТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, stock, Джо Байден
Джо Байден заявил об отсутствии намерения помогать Киеву при вступлении в НАТО Фото:

США не будут делать поблажки Украине при ее вступлении в НАТО. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.

«США не станут облегчать Украине путь в НАТО. Киев должен соответствовать все требованиям, применяемым к членам альянса», — сказал Джо Байден. Его слова передает пресс-служба Белого дома.

Ранее, как писал портал Axios, Байден выступал с мнением, что Киеву не нужно выполнять полный ряд действий для вступления в альянс. По словам обозревателей, так он поддерживал инициативу генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Подписывайтесь на URA.RU в YouTube! Мы следим за новостями в России и мире и рассказываем их в удобном формате.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
США не будут делать поблажки Украине при ее вступлении в НАТО. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден. «США не станут облегчать Украине путь в НАТО. Киев должен соответствовать все требованиям, применяемым к членам альянса», — сказал Джо Байден. Его слова передает пресс-служба Белого дома. Ранее, как писал портал Axios, Байден выступал с мнением, что Киеву не нужно выполнять полный ряд действий для вступления в альянс. По словам обозревателей, так он поддерживал инициативу генсека НАТО Йенса Столтенберга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...