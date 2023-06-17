Байден отказался делать поблажки Украине при вступлении в НАТО

Джо Байден заявил об отсутствии намерения помогать Киеву при вступлении в НАТО
США не будут делать поблажки Украине при ее вступлении в НАТО. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.
«США не станут облегчать Украине путь в НАТО. Киев должен соответствовать все требованиям, применяемым к членам альянса», — сказал Джо Байден. Его слова
Ранее, как писал портал Axios, Байден выступал с мнением, что Киеву не нужно выполнять полный ряд действий для вступления в альянс. По словам обозревателей, так он поддерживал инициативу генсека НАТО Йенса Столтенберга.
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