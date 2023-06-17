В Киеве призвали отправить Зеленского в контрнаступление

Экс-советник Кучмы Соскин призвал отправить Зеленского в атаку после введения им всеобщей мобилизации
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Владимира Зеленского следует отправить в наступление, считает Олег Соскин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военное положение на Украине является антиконституционным, а власти, включая президента Владимира Зеленского, которые его ввели, следует отправить в заявленное ими наступление. С таким мнением выступил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, реагируя на введение всеобщей мобилизации в западной части страны.

«Безумный приказ, направленный на формирование де-факто с элементами диктатуры в стране во главе с главным военным диктатором (Зеленским — прим. URA.RU). Военное положение в Украине — антиконституционное. Оно должно быть отменено, и те, кто его ввели, соответствующим образом должны быть наказаны. Наказание для депутатов простое: их фамилии надо записать, тех, кто ручки поднимает за это продление. Их надо первых отправить на передовую и пусть они идут в атаку», — сказал Олег Соскин в видео на своем youtube-канале. По его мнению, представителей украинской власти следует отправить в наступление без поддержки самолетов и вертолетов, по минным полям.

Ранее Соскин предупреждал украинского президента о больших потерях в рядах ВСУ в ходе контрнаступления. Он также пригрозил Киеву тяжелыми последствиями после незаконного преследования граждан, которые убегают от призыва.

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Военное положение на Украине является антиконституционным, а власти, включая президента Владимира Зеленского, которые его ввели, следует отправить в заявленное ими наступление. С таким мнением выступил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, реагируя на введение всеобщей мобилизации в западной части страны. «Безумный приказ, направленный на формирование де-факто с элементами диктатуры в стране во главе с главным военным диктатором (Зеленским — прим. URA.RU). Военное положение в Украине — антиконституционное. Оно должно быть отменено, и те, кто его ввели, соответствующим образом должны быть наказаны. Наказание для депутатов простое: их фамилии надо записать, тех, кто ручки поднимает за это продление. Их надо первых отправить на передовую и пусть они идут в атаку», — сказал Олег Соскин в видео на своем youtube-канале. По его мнению, представителей украинской власти следует отправить в наступление без поддержки самолетов и вертолетов, по минным полям. Ранее Соскин предупреждал украинского президента о больших потерях в рядах ВСУ в ходе контрнаступления. Он также пригрозил Киеву тяжелыми последствиями после незаконного преследования граждан, которые убегают от призыва.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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