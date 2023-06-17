Песков: Путин одним движением руки заинтриговал всю африканскую делегацию

18 июня 2023 в 00:04 Размер текста - 17 +

Путин показал проект стамбульского договора Фото: Владимир Андреев © URA.RU Лидеры африканских стран с интересом отреагировали на проект стамбульского договора, который президент РФ Владимир Путин показал во время переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Им было интересно. Он много им рассказал о предыстории этого конфликта, о том, когда конфликт конкретно начался. Они с большим интересом это выслушивали», — заявил Песков РИА Новости, отвечая на вопрос о реакцию делегации на документы. Ранее Путин показал лидерам африканских государств документ для урегулирования конфликта, «выброшенный» Украиной после отвода ВС РФ от Киева. По словам президента России, этот договор подписал украинский представитель, в некоторых пунктах перечислен состав военной техники ВСУ. Переговоры Путина с делегацией из Африки прошли в Санкт-Петербурге. Лидеры африканских стран обсудили с российским лидером инициативы по мирному урегулированию на Украине, передает телеканал 360.

Лидеры африканских стран с интересом отреагировали на проект стамбульского договора, который президент РФ Владимир Путин показал во время переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Им было интересно. Он много им рассказал о предыстории этого конфликта, о том, когда конфликт конкретно начался. Они с большим интересом это выслушивали», — заявил Песков РИА Новости, отвечая на вопрос о реакцию делегации на документы. Ранее Путин показал лидерам африканских государств документ для урегулирования конфликта, «выброшенный» Украиной после отвода ВС РФ от Киева. По словам президента России, этот договор подписал украинский представитель, в некоторых пунктах перечислен состав военной техники ВСУ. Переговоры Путина с делегацией из Африки прошли в Санкт-Петербурге. Лидеры африканских стран обсудили с российским лидером инициативы по мирному урегулированию на Украине, передает телеканал 360.