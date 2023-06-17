17 июня 2023
16 июня 2023

Режиссер ЦСД предстанет перед судом в Екатеринбурге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Генеральный прогон спектакля Понаехавшая в ЦСД. Екатеринбург, бутаков антон
Силовики проверили ЦСД на соблюдение норм антитеррористической безопасности Фото:

Режиссера Центра современной драматургии (ЦСД) Антона Бутакова вызвали в суд из-за нарушений антитеррористической безопасности, выявленных силовиками в театре в ходе проверки. Бутаков добавил, что учреждению также грозит штраф.

«ЦСД как учреждение культуры не избежал антитеррористической проверки. В целом мы молодцы, все не так плохо, но суд и штраф будут», — написал режиссер в telegram-канале try dno.

Бутаков добавил, что его порадовало отношение силовиков к сотрудникам ЦСД во время проверки. «Нам все объяснили, все показали, будем исправлять», — сообщил режиссер.

Ранее URA.RU писало, что сотрудники ФСБ приходили в «Коляда-Театр» и проверили учреждение на предмет антитеррористической безопасности. По итогам проверки на драматурга Николая Коляду составили два протокола об административных нарушениях. Силовики обнаружили, что в его театре нет охраны и не установлена рамка металлоискателя. Позднее Коляда заявил, что все недочеты после проверки ФСБ устранят к 20 июня.

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Режиссера Центра современной драматургии (ЦСД) Антона Бутакова вызвали в суд из-за нарушений антитеррористической безопасности, выявленных силовиками в театре в ходе проверки. Бутаков добавил, что учреждению также грозит штраф. «ЦСД как учреждение культуры не избежал антитеррористической проверки. В целом мы молодцы, все не так плохо, но суд и штраф будут», — написал режиссер в telegram-канале try dno. Бутаков добавил, что его порадовало отношение силовиков к сотрудникам ЦСД во время проверки. «Нам все объяснили, все показали, будем исправлять», — сообщил режиссер. Ранее URA.RU писало, что сотрудники ФСБ приходили в «Коляда-Театр» и проверили учреждение на предмет антитеррористической безопасности. По итогам проверки на драматурга Николая Коляду составили два протокола об административных нарушениях. Силовики обнаружили, что в его театре нет охраны и не установлена рамка металлоискателя. Позднее Коляда заявил, что все недочеты после проверки ФСБ устранят к 20 июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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