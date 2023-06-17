Режиссера Центра современной драматургии (ЦСД) Антона Бутакова вызвали в суд из-за нарушений антитеррористической безопасности, выявленных силовиками в театре в ходе проверки. Бутаков добавил, что учреждению также грозит штраф.
«ЦСД как учреждение культуры не избежал антитеррористической проверки. В целом мы молодцы, все не так плохо, но суд и штраф будут», — написал режиссер в telegram-канале try dno.
Бутаков добавил, что его порадовало отношение силовиков к сотрудникам ЦСД во время проверки. «Нам все объяснили, все показали, будем исправлять», — сообщил режиссер.
Ранее URA.RU писало, что сотрудники ФСБ приходили в «Коляда-Театр» и проверили учреждение на предмет антитеррористической безопасности. По итогам проверки на драматурга Николая Коляду составили два протокола об административных нарушениях. Силовики обнаружили, что в его театре нет охраны и не установлена рамка металлоискателя. Позднее Коляда заявил, что все недочеты после проверки ФСБ устранят к 20 июня.
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