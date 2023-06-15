Коляда пояснил, что будет делать с отсутствием антитеррористической защиты в театре

Руководитель екатеринбургского «Коляда-театра» Николай Коляда заявил, что все недостатки антитеррористической защиты, которые выявили в ходе проверки, будут устранены. Театру уже предоставили металлоискатель, а многие неравнодушные граждане решили помочь разрешить эту ситуацию. Об этом он заявил на пресс-конференции в ТАСС.
«К нам пришли люди, которые занимаются защитой от терроризма, проверили нас, выявили много недостатков. Уверяю вас, что к фестивалю (20 июня, — прим. URA.RU) мы все исправим. Мы не одни такие в городе, кого проверяли, проверяли пединститут, театры всех проверяли, у всех нашли недостатки», — рассказал Коляда.
По его словам, ему было удивительно, что после новости о составлении двух административных протоколов, все обратились к нему за комментарием, ведь недостатки нашли во многих организациях. «Сегодня уже позвонил человек, который предоставит театру бесплатно металлоискатель. Разные люди позвонили, которые помогут в этой ситуации. Не беспокойтесь, у нас будет абсолютно безопасно. Люди работают, чтоб враг не прошел», — сообщил драматург.
Ранее стало известно, что в отношении Николая Коляды составлены два протокола об административных нарушениях. По словам режиссера, надзорные органы обнаружили, что в его театре нет охраны и не установлена рамка металлоискателя.
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