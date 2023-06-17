Концерт певицы, заявившей о темных либералах в Екатеринбурге, снова перенесли

Концерт Вики Цыгановой в Екатеринбурге перенесли во второй раз

18 июня 2023 в 21:53 Размер текста - 17 +

Концерт Вики Цыгановой в Екатеринбурге перенесли на осень Фото: Анна Майорова © URA.RU Концерт российской певицы Виктории Цыгановой, которая утверждала, что в Екатеринбурге гнездится много темных либералов, перенесли на 4 октября. Она выступит в екатеринбургском ДК Железнодорожников. До этого ее выступление переносили с 21 апреля на 18 июня, сообщили в пресс-службе Дворца культуры. «Внимание, концерт Вики Цыгановой переносится на 4 октября. Об этом попросили организаторы», — рассказали в пресс-службе ДК Железнодорожников в соцсетях. Все купленные билеты будут действительны на новую дату мероприятия. Новость по теме Певица Цыганова заявила, что в Екатеринбурге гнездится много темных либералов. Видео Виктория Цыганова 9 июня выступила на концерте в честь 80-летия Чкаловского района Екатеринбурга. Но перед выступлением она съездила в Ельцин Центр вместе с мужем Вадимом Цыгановым, который также является продюсером исполнительницы. Тогда Цыганова заявила, что из-за деятельности музея разлагаются дети и весь Урал, а в самом Екатеринбурге гнездится много темных либералов. На следующий день, 10 июня, певица приехала в Казань на Сабантуй. Там ее назвали «разложившимся трупом» из-за негативного высказывания о ЕЦ. За нее заступился супруг, который в ответ не слова хейтеров пошутил, что заключит меморандум о сносе Ельцин Центра.

Концерт российской певицы Виктории Цыгановой, которая утверждала, что в Екатеринбурге гнездится много темных либералов, перенесли на 4 октября. Она выступит в екатеринбургском ДК Железнодорожников. До этого ее выступление переносили с 21 апреля на 18 июня, сообщили в пресс-службе Дворца культуры. «Внимание, концерт Вики Цыгановой переносится на 4 октября. Об этом попросили организаторы», — рассказали в пресс-службе ДК Железнодорожников в соцсетях. Все купленные билеты будут действительны на новую дату мероприятия. Виктория Цыганова 9 июня выступила на концерте в честь 80-летия Чкаловского района Екатеринбурга. Но перед выступлением она съездила в Ельцин Центр вместе с мужем Вадимом Цыгановым, который также является продюсером исполнительницы. Тогда Цыганова заявила, что из-за деятельности музея разлагаются дети и весь Урал, а в самом Екатеринбурге гнездится много темных либералов. На следующий день, 10 июня, певица приехала в Казань на Сабантуй. Там ее назвали «разложившимся трупом» из-за негативного высказывания о ЕЦ. За нее заступился супруг, который в ответ не слова хейтеров пошутил, что заключит меморандум о сносе Ельцин Центра.