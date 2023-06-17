Концерт певицы, заявившей о темных либералах в Екатеринбурге, снова перенесли

Концерт российской певицы Виктории Цыгановой, которая утверждала, что в Екатеринбурге гнездится много темных либералов, перенесли на 4 октября. Она выступит в екатеринбургском ДК Железнодорожников. До этого ее выступление переносили с 21 апреля на 18 июня, сообщили в пресс-службе Дворца культуры.
«Внимание, концерт Вики Цыгановой переносится на 4 октября. Об этом попросили организаторы», — рассказали в пресс-службе ДК Железнодорожников в соцсетях. Все купленные билеты будут действительны на новую дату мероприятия.
Виктория Цыганова 9 июня выступила на концерте в честь 80-летия Чкаловского района Екатеринбурга. Но перед выступлением она съездила в Ельцин Центр вместе с мужем Вадимом Цыгановым, который также является продюсером исполнительницы. Тогда Цыганова заявила, что из-за деятельности музея разлагаются дети и весь Урал, а в самом Екатеринбурге гнездится много темных либералов.
На следующий день, 10 июня, певица приехала в Казань на Сабантуй. Там ее назвали «разложившимся трупом» из-за негативного высказывания о ЕЦ. За нее заступился супруг, который в ответ не слова хейтеров пошутил, что заключит меморандум о сносе Ельцин Центра.
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