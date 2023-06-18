«Коммерсант» узнал, к чему может привести введение новых купюр в России

«Коммерсант»: введение новых купюр приведет к всплеску мошенничества и технических сбоев

19 июня 2023 в 04:33 Размер текста - 17 +

Эксперты считают, что введение новых купюр преждевременно Фото: Денис Моргунов © URA.RU Увеличение случаев мошенничества и рост количества технических сбоев может последовать за введением ЦБ в оборот купюр нового образца номиналом одна и пять тысяч рублей. По оценке экспертов принимать новые банкноты могут около 40% банкоматов в стране, а готовность счетно-сортировальных машин распознавать фальшивки также ставится под сомнение. «Сегодня только 40% российских банкоматов могут принимать новые банкноты. Самое важное — это готовы ли к распознаванию новых банкнот счетно-сортировальные машины, в том числе у самого ЦБ, поскольку именно с их помощью определяют фальшивки и удаляют их из оборота. В нынешних условиях введение новых купюр может привести к всплеску мошенничества и технических сбоев», — сообщил собеседник в беседе с изданием « Коммерсант ». Введение новых купюр в обращение запланировано в конце 2023 года. Ранее сообщалось, что купюры номиналом пять и десять рублей вновь планируют ввести в оборот в 2023 году. Один из аргументов в пользу банкнот — низкий спрос на монеты. Кроме того, сильно разнятся логистические затраты при перевозке легких купюр и тяжелых монет.

Увеличение случаев мошенничества и рост количества технических сбоев может последовать за введением ЦБ в оборот купюр нового образца номиналом одна и пять тысяч рублей. По оценке экспертов принимать новые банкноты могут около 40% банкоматов в стране, а готовность счетно-сортировальных машин распознавать фальшивки также ставится под сомнение. «Сегодня только 40% российских банкоматов могут принимать новые банкноты. Самое важное — это готовы ли к распознаванию новых банкнот счетно-сортировальные машины, в том числе у самого ЦБ, поскольку именно с их помощью определяют фальшивки и удаляют их из оборота. В нынешних условиях введение новых купюр может привести к всплеску мошенничества и технических сбоев», — сообщил собеседник в беседе с изданием «Коммерсант». Введение новых купюр в обращение запланировано в конце 2023 года. Ранее сообщалось, что купюры номиналом пять и десять рублей вновь планируют ввести в оборот в 2023 году. Один из аргументов в пользу банкнот — низкий спрос на монеты. Кроме того, сильно разнятся логистические затраты при перевозке легких купюр и тяжелых монет.