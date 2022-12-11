Глава «Гознака» рассказал, когда в обороте появятся купюры в 5 и 10 рублей

Купюры номиналом пять и десять рублей вновь планируют ввести в оборот в 2023 году. Об этом сообщил генеральный директор ОАО «Гознак» Аркадий Трачук.
«Я могу предположить, что следующем году мы можем увидеть банкноты низких номиналов в большем объеме, но в зависимости от региона ситуация может быть разная», — приводят слова гендиректора «Известия». Трачук добавил, что Банк России ориентируется на потребности рынка в различных субъектах.
Так, один из аргументов в пользу банкнот — низкий спрос на монеты. «[Они] стали меньше возвращаться в оборот, значит, их нужно дополнительно чеканить, доставлять», — пояснил собеседник. Кроме того, сильно разнятся логистические затраты при перевозке легких купюр и тяжелых монет, добавил он.
Летом в Центробанке сообщили, что в России планируют возобновить печать десятирублевых и пятирублевых купюр. По мнению экспертов, производство этих банкнот поможет регулятору сэкономить, а также поддержать лесодобывающую и деревообрабатывающую промышленность, чья продукция стала дешеветь из-за снижения спроса.
Ранее сообщалось, что из-за ухода зарубежных компаний из России только 20% банкоматов в стране готовы к приему новой купюры номиналом 100 рублей. Банки столкнулись со сложностями при перепрограммировании банкоматов на фоне санкций.
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Купюры номиналом пять и десять рублей вновь планируют ввести в оборот в 2023 году. Об этом сообщил генеральный директор ОАО «Гознак» Аркадий Трачук. «Я могу предположить, что следующем году мы можем увидеть банкноты низких номиналов в большем объеме, но в зависимости от региона ситуация может быть разная», — приводят слова гендиректора «Известия». Трачук добавил, что Банк России ориентируется на потребности рынка в различных субъектах. Так, один из аргументов в пользу банкнот — низкий спрос на монеты. «[Они] стали меньше возвращаться в оборот, значит, их нужно дополнительно чеканить, доставлять», — пояснил собеседник. Кроме того, сильно разнятся логистические затраты при перевозке легких купюр и тяжелых монет, добавил он. Летом в Центробанке сообщили, что в России планируют возобновить печать десятирублевых и пятирублевых купюр. По мнению экспертов, производство этих банкнот поможет регулятору сэкономить, а также поддержать лесодобывающую и деревообрабатывающую промышленность, чья продукция стала дешеветь из-за снижения спроса. Ранее сообщалось, что из-за ухода зарубежных компаний из России только 20% банкоматов в стране готовы к приему новой купюры номиналом 100 рублей. Банки столкнулись со сложностями при перепрограммировании банкоматов на фоне санкций.