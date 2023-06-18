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За гибель челябинского ребенка ответит бывший директор ФОКа

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения. Курган. , приговор, судебное заседание, приговор суда, судья, суд, судебный процесс
Дело бывшего директора физкультурно-оздоровительного центра «Олимп» отправлено в суд Фото:

В Нагайбакском районе Челябинской области за гибель ребенка от упавшей с крыши физкультурно-оздоровительного центра «Олимп» глыбы льда ответит бывший директор учреждения. Об этом URA.RU сообщили 19 июня в пресс-службе прокуратуры региона.

«Бывшего директора физкультурно-оздоровительного центра „Олимп“ прокурор Нагайбакского района обвинил по ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). По версии следствия, зимой обвиняемый не очистил здание от наледи и не оградил опасный участок, из-за чего 10 марта погиб ребенок от упавшей глыбы льда. Дело направлено в суд», — уточнили в ведомстве.

После трагедии губернатор Челябинской области Алексей Текслер снял с поста главы Нагайбакского района Ивана Сурменева. 26 мая на должность выбран Егор Тимофеев, бывший директор по качеству ООО «Урал Ситно».

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В Нагайбакском районе Челябинской области за гибель ребенка от упавшей с крыши физкультурно-оздоровительного центра «Олимп» глыбы льда ответит бывший директор учреждения. Об этом URA.RU сообщили 19 июня в пресс-службе прокуратуры региона. «Бывшего директора физкультурно-оздоровительного центра „Олимп“ прокурор Нагайбакского района обвинил по ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). По версии следствия, зимой обвиняемый не очистил здание от наледи и не оградил опасный участок, из-за чего 10 марта погиб ребенок от упавшей глыбы льда. Дело направлено в суд», — уточнили в ведомстве. После трагедии губернатор Челябинской области Алексей Текслер снял с поста главы Нагайбакского района Ивана Сурменева. 26 мая на должность выбран Егор Тимофеев, бывший директор по качеству ООО «Урал Ситно».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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