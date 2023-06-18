WP: ВСУ потеряли много техники, необходимой для прорыва российской обороны

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ВСУ теряют много техники в ходе контрнаступления Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинским войскам будет трудно прорвать линию российской обороны, поскольку ВСУ уже потеряли большое количество техники. Об этом пишет Washington Post.

«Это действительно сложно. Много украинского оборудования, предназначенного для прорыва обороны, уже уничтожено, поэтому пройти через все эти мины будет настоящим вызовом. А это только первая линия укреплений», — говорится в статье.

По словам авторов издания, украинское контрнаступление, которое длится уже две недели, не принесло Киеву ожидаемых успехов. ВСУ не могут прорваться через российские линии обороны, которые надежно защищены минами, дронами и тяжелой артиллерией.

Ранее в Минобороны РФ показали кадры захвата БМП Bradley. Кроме них, российские военные также захватили и немецкие танки Leopard. Ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин сообщил URA.RU, что каждый день ВСУ теряют по батальону, ведущему бои на танках немецкого производства.

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Украинским войскам будет трудно прорвать линию российской обороны, поскольку ВСУ уже потеряли большое количество техники. Об этом пишет Washington Post. «Это действительно сложно. Много украинского оборудования, предназначенного для прорыва обороны, уже уничтожено, поэтому пройти через все эти мины будет настоящим вызовом. А это только первая линия укреплений», — говорится в статье. По словам авторов издания, украинское контрнаступление, которое длится уже две недели, не принесло Киеву ожидаемых успехов. ВСУ не могут прорваться через российские линии обороны, которые надежно защищены минами, дронами и тяжелой артиллерией. Ранее в Минобороны РФ показали кадры захвата БМП Bradley. Кроме них, российские военные также захватили и немецкие танки Leopard. Ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин сообщил URA.RU, что каждый день ВСУ теряют по батальону, ведущему бои на танках немецкого производства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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