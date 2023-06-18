Дети погибших на СВО бойцов смогут без экзаменов поступить в главный вуз Кургана

В КГУ напомнили о льготах для поступления в вуз Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Дети погибших военнослужащих на специальной военной операции (СВО) в Украине смогут поступить в Курганский государственный университет без экзаменов. Льготы предоставляются для программ бакалавриата и специалитета. Об этом сообщается на официальном сайте курганского вуза.

«Дети, у которых родители погибли на СВО, получили увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание, могут поступить в вуз без экзаменов. Им нужно только иметь на руках документ об образовании», — указано на сайте КГУ.

Сообщается, что дети участников спецоперации будут поступать по отдельной квоте. На сайте указано, что они могут сдавать экзамены, которые проводятся курганским университетом самостоятельно. Абитуриенты, окончившие учебные заведения в Белгородской области, смогут поступить в КГУ по итогам собеседования.

В Курганском госуниверситете второй год выделяются льготы для детей участников спецоперации. По информации с сайта вуза, отдельная квота составлять не меньше 10% от общего объема контрольных цифр на бюджетные места по каждой специальности.

Ранее URA.RU писало, что вузы Кургана выполнят поручение президента РФ Владимира Путина о детях погибших военных. Им было поручено выделить десятки бюджетных мест для абитуриентов, чьи родители принимают участие в специальной военной операции.