Вузы Кургана выполнят поручение Путина о детях погибших военных

31 мая 2022 в 12:41 Размер текста - 17 +

В КГУ и КГСХА выделили больше ста мест для детей военнослужащих-участников спецоперации на Украине Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский государственный университет и Курганская сельскохозяйственная академия выделили десятки бюджетных мест для детей военнослужащих, которые участвуют в спецоперации на территории Украины или погибли в ходе нее. Об этом URA.RU сообщили в вузах. «В КГУ, как и в других российских вузах, установлены специальные квоты приема на программы бакалавриата и специалитета для абитуриентов, чьи родители принимают участие в спецоперации. Квота, согласно приказу министерства образования и науки РФ, составляет 10% от общего количества бюджетных мест. Всего на бакалавриате и специалитете в этом году более 700 бюджетных мест», — сообщили URA.RU в пресс-службе КГУ. В вузе уточнили, что дети военнослужащих, которые принимают или принимали участие в спецоперации на территории ДНР, ЛНР, Украины, могут поступать по результатам вступительных испытаний, проводимых КГУ самостоятельно, а также использовать результаты ЕГЭ. Дети раненых и погибших будут поступать в вузы без вступительных испытаний. Исключение составляют дополнительные испытания творческой и профессиональной направленности. В Курганской государственной сельскохозяйственной академии по всем программам в этом году предусмотрено 305 бюджетных мест. По специальной квоте для детей военнослужащих-участников спецоперации выделили 29 мест. Среди направлений подготовки бакалавриата: экология и природопользование, строительство, землеустройство, агрономия, технология производства и переработки сельхозпродукции, ветеринарно-санитарная экспертиза и другие, специалитета — - пожарная безопасность. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в российских вузах появится квота на прием для детей военнослужащих, принимающих участие в спецоперации, без вступительных экзаменов. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация.

Курганский государственный университет и Курганская сельскохозяйственная академия выделили десятки бюджетных мест для детей военнослужащих, которые участвуют в спецоперации на территории Украины или погибли в ходе нее. Об этом URA.RU сообщили в вузах. «В КГУ, как и в других российских вузах, установлены специальные квоты приема на программы бакалавриата и специалитета для абитуриентов, чьи родители принимают участие в спецоперации. Квота, согласно приказу министерства образования и науки РФ, составляет 10% от общего количества бюджетных мест. Всего на бакалавриате и специалитете в этом году более 700 бюджетных мест», — сообщили URA.RU в пресс-службе КГУ. В вузе уточнили, что дети военнослужащих, которые принимают или принимали участие в спецоперации на территории ДНР, ЛНР, Украины, могут поступать по результатам вступительных испытаний, проводимых КГУ самостоятельно, а также использовать результаты ЕГЭ. Дети раненых и погибших будут поступать в вузы без вступительных испытаний. Исключение составляют дополнительные испытания творческой и профессиональной направленности. В Курганской государственной сельскохозяйственной академии по всем программам в этом году предусмотрено 305 бюджетных мест. По специальной квоте для детей военнослужащих-участников спецоперации выделили 29 мест. Среди направлений подготовки бакалавриата: экология и природопользование, строительство, землеустройство, агрономия, технология производства и переработки сельхозпродукции, ветеринарно-санитарная экспертиза и другие, специалитета — - пожарная безопасность. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в российских вузах появится квота на прием для детей военнослужащих, принимающих участие в спецоперации, без вступительных экзаменов. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация.