Курганский замгубернатора проконтролировал отправку УАЗов для бойцов СВО. Фото, видео

19 июня 2023 в 12:58 Размер текста - 17 +

В Кургане для бойцов СВО готовят к отправке гуманитарный груз и транспорт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заместитель губернатора Курганской области Станислав Носков приехал на подготовки отправки груза для военнослужащих на специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места отправки. «Совместно с Народным Фронтом осуществляем отправку четырех автомобилей УАЗ, а также генераторы, инструменты, дополнительные колеса. Все, о чем наши ребята написали, обратились в НФ и правительство Курганской области», — рассказал URA.RU Носков. Сообщается, что груз отправят в Луганскую и Донецкую области. Замгубернатора Носков отмечает, что на линию, где проходят боевые столкновения, загруженный транспорт не поедет. Сопровождать груз будут сотрудники курганского отделения Народного Фронта. Со слов руководителя путинского движения Федора Теребенина, заявки на необходимые товары старались собирать с бойцов из Курганской области. Также готовится отправка гуманитарного груза для мирных жителей ЛДНР. В сборе груза также помогли сотрудники курганского управления УФНС России. Председатель Молодежного совета Налоговой службы Дарья Акшинцева рассказала URA.RU, что на собранные сотрудниками ведомства деньги удалось закупить инвентарь и инструменты. Среди них: газовые горелки с баллонами, металлическую посуду и предметы гигиены. Для курганских бойцов также закупили одежду и лекарства. Ранее URA.RU писало, что курганский депутат отправил личный автомобиль в зону СВО. Максим Харлов отправил бойцам личный УАЗ. Из Кургана отправляют масштабный гуманитарный груз Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Готовится к отправке гуманитарный груз для мирных жителей ЛДНР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Из Курганской области отправят четыре УАЗа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Заместитель губернатора Курганской области Станислав Носков приехал на подготовки отправки груза для военнослужащих на специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места отправки. «Совместно с Народным Фронтом осуществляем отправку четырех автомобилей УАЗ, а также генераторы, инструменты, дополнительные колеса. Все, о чем наши ребята написали, обратились в НФ и правительство Курганской области», — рассказал URA.RU Носков. Сообщается, что груз отправят в Луганскую и Донецкую области. Замгубернатора Носков отмечает, что на линию, где проходят боевые столкновения, загруженный транспорт не поедет. Сопровождать груз будут сотрудники курганского отделения Народного Фронта. Со слов руководителя путинского движения Федора Теребенина, заявки на необходимые товары старались собирать с бойцов из Курганской области. Также готовится отправка гуманитарного груза для мирных жителей ЛДНР. В сборе груза также помогли сотрудники курганского управления УФНС России. Председатель Молодежного совета Налоговой службы Дарья Акшинцева рассказала URA.RU, что на собранные сотрудниками ведомства деньги удалось закупить инвентарь и инструменты. Среди них: газовые горелки с баллонами, металлическую посуду и предметы гигиены. Для курганских бойцов также закупили одежду и лекарства. Ранее URA.RU писало, что курганский депутат отправил личный автомобиль в зону СВО. Максим Харлов отправил бойцам личный УАЗ.