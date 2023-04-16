Машину передал депутат облдумы Максим Харлов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат Курганской областной Думы Максим Харлов отправил в зону спецоперации личный автомобиль УАЗ. Данная информация была размещена 17 апреля на сайте облдумы.

«Я передал личный автомобиль УАЗ. Еще одну машину предоставил индивидуальный предприниматель Алексей Петров. Надеюсь, что эта техника поможет нашим бойцам», — цитируют на сайте Харлова, представляющего в думе интересы жителей Каргапольского и Юргамышского муниципальных округов

В думе отметили, что также поддержку оказали воины-афганцы и представители центра обслуживания населения. Помимо этого в сборе помощи участвовали представители ООО «Тройка» и местной газеты «Сельская правда».

Ранее стало известно, что представители регионального штаба Общероссийского Народного фронта отправляют отремонтированную технику и груз бойцам в зону специальной военной операции. Спецоперацию на Украине объявил 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин. По его словам, спецоперацию проводят для защиты мирного населения Донбасса, а также демилитаризации и денацификации Украины.

Депутат Максим Харлов передал личный УАЗ Фото: сайт Курганской областной думы