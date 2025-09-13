У экс-зама Шойгу нашли часы с необычной надписью

В коллекции элитных часов экс-заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова обнаружены именные часы с гравировкой «Такой Тимур Иванов один». Об этом сообщает со ссылкой на материалы уголовного дела, оказавшиеся в распоряжении агентства. Часы были изъяты во время обысков в загородном доме экс-чиновника.
«На третьем этаже жилого дома в гардеробной комнате с полки шкафа изъято: наручные часы без марки с надписью „Такой Тимур Иванов один“», — говорится в документах, доступ к которым есть у ТАСС.
В ходе следственных мероприятий у Иванова также изъяли коллекцию из 44 часов, большинство из которых — изделий премиальных брендов: Patek Philippe, Breguet, Cartier, Tank Francaise, Marine, Hublot, Vintage, Breitling. Среди российских марок — «Полет» коллекции «Полет-стиль».
Помимо наручных часов в коллекции встречаются настольные и карманные модели. Кроме того, у экс-чиновника нашли более 170 ювелирных изделий: среди них более 50 колец, свыше 40 серег, а также несколько десятков колье, запонок и браслетов из золота и серебра с бриллиантами.
Ранее Иванову предъявили окончательное обвинение по трем эпизодам получения взяток на общую сумму 1,3 млрд рублей. В июле Московский городской суд вынес обвинительный приговор бывшему заместителю министра обороны и его экс-подчиненному Антону Филатову по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на закупку паромов для Керченской переправы, а также по факту незаконного вывода денежных средств из банка «Интеркоммерц».
20 августа Генеральная прокуратура России обратилась в Пресненский суд Москвы с иском о взыскании в доход государства имущества Иванова на сумму свыше млрд рублей. В то же время ПАО «Банк ПСБ» подал заявление о признании Иванова банкротом. Как пишет РАПСИ, рассморение было отложено на 2 октября.
