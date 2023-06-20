Военный аналитик Джерелиевский назвал объекты повышенной опасности перед ударами ВСУ

Военный аналитик Джерелиевский предупредил о риске техногенной катастрофы в зоне СВО

20 июня 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

Украина может попробовать спровоцировать техногенную катастрофу, сказал Борис Джерелиевский Фото: Министерство обороны Великобритании Украинские вооруженные силы могут предпринять попытки ударов по Запорожской атомной станции и химическим предприятиям Донбасса, чтобы спровоцировать техногенную катастрофу. Об этом заявил в разговоре с URA.RU военный аналитик Борис Джерелиевский. «Прежде всего, это Запорожская атомная электростанция, по который уже и наносились удары и Донбасс. В Новороссии достаточно индустриальные регионы, где большое количество предприятий, в том числе и химических, то есть повышенной опасности. По ним могут ударить, чтобы спровоцировать техногенную катастрофу», — сказал Борис Джерелиевский. По его словам, такой сценарий вероятен из-за провальной наступательной операции ВСУ. «Все эти объекты усиленно охраняются нашими войсками и системами ПВО. Я надеюсь, что будут предотвращены все эти попытки. При этом, вероятность техногенной катастрофы достаточно высока. Тем более, что Киев столкнулся с провалом своих наступательных планов», — объяснил собеседник URA.RU. Вооруженные силы Украины нанесли удар по Каховской ГЭС 6 июня. В результате произошло разрушение плотины и затопление десятка населенных пунктов в Херсонской области. Глава международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявлял, что из-за этого воды водохранилища будет недостаточно для охлаждения реакторов Запорожской АЭС. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинские вооруженные силы могут предпринять попытки ударов по Запорожской атомной станции и химическим предприятиям Донбасса, чтобы спровоцировать техногенную катастрофу. Об этом заявил в разговоре с URA.RU военный аналитик Борис Джерелиевский. «Прежде всего, это Запорожская атомная электростанция, по который уже и наносились удары и Донбасс. В Новороссии достаточно индустриальные регионы, где большое количество предприятий, в том числе и химических, то есть повышенной опасности. По ним могут ударить, чтобы спровоцировать техногенную катастрофу», — сказал Борис Джерелиевский. По его словам, такой сценарий вероятен из-за провальной наступательной операции ВСУ. «Все эти объекты усиленно охраняются нашими войсками и системами ПВО. Я надеюсь, что будут предотвращены все эти попытки. При этом, вероятность техногенной катастрофы достаточно высока. Тем более, что Киев столкнулся с провалом своих наступательных планов», — объяснил собеседник URA.RU. Вооруженные силы Украины нанесли удар по Каховской ГЭС 6 июня. В результате произошло разрушение плотины и затопление десятка населенных пунктов в Херсонской области. Глава международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявлял, что из-за этого воды водохранилища будет недостаточно для охлаждения реакторов Запорожской АЭС.