Военный аналитик Джерелиевский назвал объекты повышенной опасности перед ударами ВСУ

Военный аналитик Джерелиевский предупредил о риске техногенной катастрофы в зоне СВО
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Украина может попробовать спровоцировать техногенную катастрофу, сказал Борис Джерелиевский Фото:

Украинские вооруженные силы могут предпринять попытки ударов по Запорожской атомной станции и химическим предприятиям Донбасса, чтобы спровоцировать техногенную катастрофу. Об этом заявил в разговоре с URA.RU военный аналитик Борис Джерелиевский.

«Прежде всего, это Запорожская атомная электростанция, по который уже и наносились удары и Донбасс. В Новороссии достаточно индустриальные регионы, где большое количество предприятий, в том числе и химических, то есть повышенной опасности. По ним могут ударить, чтобы спровоцировать техногенную катастрофу», — сказал Борис Джерелиевский.

По его словам, такой сценарий вероятен из-за провальной наступательной операции ВСУ. «Все эти объекты усиленно охраняются нашими войсками и системами ПВО. Я надеюсь, что будут предотвращены все эти попытки. При этом, вероятность техногенной катастрофы достаточно высока. Тем более, что Киев столкнулся с провалом своих наступательных планов», — объяснил собеседник URA.RU.

Вооруженные силы Украины нанесли удар по Каховской ГЭС 6 июня. В результате произошло разрушение плотины и затопление десятка населенных пунктов в Херсонской области. Глава международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявлял, что из-за этого воды водохранилища будет недостаточно для охлаждения реакторов Запорожской АЭС.

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Украинские вооруженные силы могут предпринять попытки ударов по Запорожской атомной станции и химическим предприятиям Донбасса, чтобы спровоцировать техногенную катастрофу. Об этом заявил в разговоре с URA.RU военный аналитик Борис Джерелиевский. «Прежде всего, это Запорожская атомная электростанция, по который уже и наносились удары и Донбасс. В Новороссии достаточно индустриальные регионы, где большое количество предприятий, в том числе и химических, то есть повышенной опасности. По ним могут ударить, чтобы спровоцировать техногенную катастрофу», — сказал Борис Джерелиевский. По его словам, такой сценарий вероятен из-за провальной наступательной операции ВСУ. «Все эти объекты усиленно охраняются нашими войсками и системами ПВО. Я надеюсь, что будут предотвращены все эти попытки. При этом, вероятность техногенной катастрофы достаточно высока. Тем более, что Киев столкнулся с провалом своих наступательных планов», — объяснил собеседник URA.RU. Вооруженные силы Украины нанесли удар по Каховской ГЭС 6 июня. В результате произошло разрушение плотины и затопление десятка населенных пунктов в Херсонской области. Глава международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявлял, что из-за этого воды водохранилища будет недостаточно для охлаждения реакторов Запорожской АЭС.
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