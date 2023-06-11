11 июня 2023

Гросси посетит Запорожскую АЭС и Киев на следующей неделе

© Служба новостей «URA.RU»
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Город Энергодар и Запорожская АЭС., атомная промышленность, запорожская аэс
Рафаэль Гросси также посетит Запорожскую АЭС Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Глава международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит Киев на следующей неделе. Об этом сообщили в пресс-службе.

«Генеральный директор [МАГАТЭ Рафаэль Гросси] на следующей неделе поедет в Киев», — написано в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте МАГАТЭ. Там отметили, что Гросси также посетит Запорожскую АЭС.

Ранее Гросси заявил, что после разрушения Каховской ГЭС, может сложиться ситуация, когда воды из Каховского водохранилища будет недостаточно для охлаждения реакторов Запорожской АЭС. По его словам, в этом случае реакторы могут повредиться, что грозит наступлением радиологических последствий, передает «Национальная служба новостей». Гидроэлектростанция была разрушена в результате обстрела Вооруженных сил Украины. Из-за разрушения плотины в Херсонской области пострадали 22,3 тысячи домов. Врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что с затопленных территорий эвакуировано более шести тысяч граждан. Родным погибших в результате наводнения после подрыва гидроэлектростанции пообещали выплатить миллион рублей.

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Глава международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит Киев на следующей неделе. Об этом сообщили в пресс-службе. «Генеральный директор [МАГАТЭ Рафаэль Гросси] на следующей неделе поедет в Киев», — написано в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте МАГАТЭ. Там отметили, что Гросси также посетит Запорожскую АЭС. Ранее Гросси заявил, что после разрушения Каховской ГЭС, может сложиться ситуация, когда воды из Каховского водохранилища будет недостаточно для охлаждения реакторов Запорожской АЭС. По его словам, в этом случае реакторы могут повредиться, что грозит наступлением радиологических последствий, передает «Национальная служба новостей». Гидроэлектростанция была разрушена в результате обстрела Вооруженных сил Украины. Из-за разрушения плотины в Херсонской области пострадали 22,3 тысячи домов. Врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что с затопленных территорий эвакуировано более шести тысяч граждан. Родным погибших в результате наводнения после подрыва гидроэлектростанции пообещали выплатить миллион рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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