Гросси посетит Запорожскую АЭС и Киев на следующей неделе

Глава международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит Киев на следующей неделе. Об этом сообщили в пресс-службе.
«Генеральный директор [МАГАТЭ Рафаэль Гросси] на следующей неделе поедет в Киев», — написано в
Ранее Гросси заявил, что после разрушения Каховской ГЭС, может сложиться ситуация, когда воды из Каховского водохранилища будет недостаточно для охлаждения реакторов Запорожской АЭС. По его словам, в этом случае реакторы могут повредиться, что грозит наступлением радиологических последствий, передает «Национальная служба новостей». Гидроэлектростанция была разрушена в результате обстрела Вооруженных сил Украины. Из-за разрушения плотины в Херсонской области пострадали 22,3 тысячи домов. Врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что с затопленных территорий эвакуировано более шести тысяч граждан. Родным погибших в результате наводнения после подрыва гидроэлектростанции пообещали выплатить миллион рублей.
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