Экс-министр безопасности ДНР назвал условие, при котором ВСУ поднимут «белый флаг»

Экс-министр безопасности ДНР Пинчук: переломным моментом в СВО станет сдача в плен офицеров ВСУ

21 июня 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Добровольная сдача в плен офицеров станет критической для ВСУ, считает Андрей Пинчук Фото (архив): Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На ход СВО в положительном для России плане повлияет добровольная сдача в плен офицеров ВСУ со своими воинскими частями. Это будет означать, что украинская армия находится в критическом состоянии, отметил в беседе с URA.RU исполнительный директор «Союза добровольцев Донбасса», первый министр госбезопасности ДНР (2014—2015 год), доктор политических наук, Герой ДНР, полковник запаса Андрей Пинчук. «Есть только один вариант, когда сдача в плен становится важным фактором, — когда сдаются не какие-то отдельные солдаты, а офицеры, желательно со своими воинскими частями. Как фельдмаршал [Фридрих] Паулюс (командующий шестой армией Адольфа Гитлера, которая была окружена в 1943 году под Сталинградом и капитулировала, — прим. URA.RU). Если бы сдавались подразделения, то, с одной стороны, это говорило бы о том, что военная ситуация критическая, а с другой, что их психологическая составляющая находится в нужном для нас состоянии», — объяснил Андрей Пинчук. По словам полковника запаса, пока единичная сдача в плен является сопутствующим явлением. «Если не сдаются высокопоставленные офицеры, не переходят под наши знамена командиры воинских частей, то это не фактор. Конечно, это хорошо, так как, чем больше уйдет в плен, тем меньше сопротивления, какие-то локальные вещи упрощаются. Но я бы, честно говоря, ко всей этой истории не относился слишком серьезно, потому что это сопутствующая волна. Любые штурмовые операции требуют совершенно другого подхода к солдатам, чем оборона. В обороне тоже стоят героические люди, но одно дело — сидеть в окопе, а другое — идти штурмом вперед полусамоубийцами или просто самоубийцами. Хороших, качественных штурмовиков всегда мало, потому что это люди особой психики. А для таких широкомасштабных наступлений приходится вместе с ними гнать еще и массу солдат, которые не очень сильно в восторге от происходящего. Поэтому любые штурмы периодически приводят к пленным. Даже если они окажутся успешными, все действия — это то откат вперед, то откат назад, поэтому кто-то остается после них», — добавил Пинчук. Ранее военный корреспондент Андрей Руденко рассказал о сдаче в плен целого взвода ВСУ на Авдеевском направлении. Для этого командир взвода 110 отдельной механизированной бригады вышел на связь с одним из российских подразделений. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На ход СВО в положительном для России плане повлияет добровольная сдача в плен офицеров ВСУ со своими воинскими частями. Это будет означать, что украинская армия находится в критическом состоянии, отметил в беседе с URA.RU исполнительный директор «Союза добровольцев Донбасса», первый министр госбезопасности ДНР (2014—2015 год), доктор политических наук, Герой ДНР, полковник запаса Андрей Пинчук. «Есть только один вариант, когда сдача в плен становится важным фактором, — когда сдаются не какие-то отдельные солдаты, а офицеры, желательно со своими воинскими частями. Как фельдмаршал [Фридрих] Паулюс (командующий шестой армией Адольфа Гитлера, которая была окружена в 1943 году под Сталинградом и капитулировала, — прим. URA.RU). Если бы сдавались подразделения, то, с одной стороны, это говорило бы о том, что военная ситуация критическая, а с другой, что их психологическая составляющая находится в нужном для нас состоянии», — объяснил Андрей Пинчук. По словам полковника запаса, пока единичная сдача в плен является сопутствующим явлением. «Если не сдаются высокопоставленные офицеры, не переходят под наши знамена командиры воинских частей, то это не фактор. Конечно, это хорошо, так как, чем больше уйдет в плен, тем меньше сопротивления, какие-то локальные вещи упрощаются. Но я бы, честно говоря, ко всей этой истории не относился слишком серьезно, потому что это сопутствующая волна. Любые штурмовые операции требуют совершенно другого подхода к солдатам, чем оборона. В обороне тоже стоят героические люди, но одно дело — сидеть в окопе, а другое — идти штурмом вперед полусамоубийцами или просто самоубийцами. Хороших, качественных штурмовиков всегда мало, потому что это люди особой психики. А для таких широкомасштабных наступлений приходится вместе с ними гнать еще и массу солдат, которые не очень сильно в восторге от происходящего. Поэтому любые штурмы периодически приводят к пленным. Даже если они окажутся успешными, все действия — это то откат вперед, то откат назад, поэтому кто-то остается после них», — добавил Пинчук. Ранее военный корреспондент Андрей Руденко рассказал о сдаче в плен целого взвода ВСУ на Авдеевском направлении. Для этого командир взвода 110 отдельной механизированной бригады вышел на связь с одним из российских подразделений.