Депутат Госдумы Нилов объяснил, почему для россиян сделали три рабочих субботы в 2024 году

Депутат Госдумы Нилов предупредил о несокращенных рабочих субботах в 2024 году

19 июня 2023 в 19:24 Размер текста - 17 +

Россияне будут дольше отдыхать в праздники, сказал Ярослав Нилов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Субботы, на которые выпадают рабочие дни из-за праздников, не будут сокращенными. Об этом URA.RU рассказал замглавы фракции ЛДПР, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Министерство труда Российской Федерации подготовило проект постановления о переносе праздничных дней с выходных на рабочие дни в 2024 году. Согласно документу, россиян ждет три шестидневных рабочих недели. «Шестидневные рабочие недели появляются в календаре не первый раз. Выходные дни переносят с целью оптимизации, когда есть такая необходимость, чтобы не разрывать рабочую неделю. При этом рабочие субботы не будут сокращенными. Вообще, у нас количество нерабочих праздничных дней в году не меняется. Такие решения обязательно обсуждаются с профсоюзами, с объединением работодателей, на трехсторонней комиссии», — сказал Ярослав Нилов. Он подчеркнул, что рабочая суббота позволит больше отдыхать в праздники. «Когда делают шестидневку, выходной день переносится на другой срок, что позволяет отдыхать людям не два дня, а дольше в связи с праздником. Продолжительные выходные — это удобно и востребовано нашими гражданами», — отметил депутат.

Субботы, на которые выпадают рабочие дни из-за праздников, не будут сокращенными. Об этом URA.RU рассказал замглавы фракции ЛДПР, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Министерство труда Российской Федерации подготовило проект постановления о переносе праздничных дней с выходных на рабочие дни в 2024 году. Согласно документу, россиян ждет три шестидневных рабочих недели. «Шестидневные рабочие недели появляются в календаре не первый раз. Выходные дни переносят с целью оптимизации, когда есть такая необходимость, чтобы не разрывать рабочую неделю. При этом рабочие субботы не будут сокращенными. Вообще, у нас количество нерабочих праздничных дней в году не меняется. Такие решения обязательно обсуждаются с профсоюзами, с объединением работодателей, на трехсторонней комиссии», — сказал Ярослав Нилов. Он подчеркнул, что рабочая суббота позволит больше отдыхать в праздники. «Когда делают шестидневку, выходной день переносится на другой срок, что позволяет отдыхать людям не два дня, а дольше в связи с праздником. Продолжительные выходные — это удобно и востребовано нашими гражданами», — отметил депутат.