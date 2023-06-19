В Киеве назвали единственный способ завершить украинский конфликт

Подоляк: усиление украинской армии является единственным способом завершить конфликт на Украине
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Михаил Подоляк, stock
Россия должна быть изолирована экономически и политически, заявил Михаил Подоляк Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Максимальное усиление военного потенциала Киева и «возвращение территорий» являются единственным путем к завершению конфликта с Россией. С таким заявлением выступил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

«Единственный путь решения украинского конфликта предусматривает максимальное усиление военного потенциала Украины, экономическую и политическую изоляцию России», — написал Подоляк в своем twitter-аккаунте. Он добавил, что перемирие, к которому так стремятся «миротворцы в белых пальто», не принесет мира. Единственный путь к завершению конфликта заключается в «возвращении территорий» Украине, заключил Подоляк.

Ранее президент России Владимир Путин заявил на встрече с военными корреспондентами, что для достижения мирного урегулирования конфликта на Украине западным странам достаточно прекратить поставки вооружения ВСУ. Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил после поездок в Москву и Киев, что переговоры и дипломатия являются эффективными инструментами для урегулирования украинского конфликта, передает Nation News.

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Максимальное усиление военного потенциала Киева и «возвращение территорий» являются единственным путем к завершению конфликта с Россией. С таким заявлением выступил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. «Единственный путь решения украинского конфликта предусматривает максимальное усиление военного потенциала Украины, экономическую и политическую изоляцию России», — написал Подоляк в своем twitter-аккаунте. Он добавил, что перемирие, к которому так стремятся «миротворцы в белых пальто», не принесет мира. Единственный путь к завершению конфликта заключается в «возвращении территорий» Украине, заключил Подоляк. Ранее президент России Владимир Путин заявил на встрече с военными корреспондентами, что для достижения мирного урегулирования конфликта на Украине западным странам достаточно прекратить поставки вооружения ВСУ. Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил после поездок в Москву и Киев, что переговоры и дипломатия являются эффективными инструментами для урегулирования украинского конфликта, передает Nation News.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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