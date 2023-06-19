В Киеве назвали единственный способ завершить украинский конфликт

Максимальное усиление военного потенциала Киева и «возвращение территорий» являются единственным путем к завершению конфликта с Россией. С таким заявлением выступил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
«Единственный путь решения украинского конфликта предусматривает максимальное усиление военного потенциала Украины, экономическую и политическую изоляцию России», — написал Подоляк в своем twitter-аккаунте. Он добавил, что перемирие, к которому так стремятся «миротворцы в белых пальто», не принесет мира. Единственный путь к завершению конфликта заключается в «возвращении территорий» Украине, заключил Подоляк.
Ранее президент России Владимир Путин заявил на встрече с военными корреспондентами, что для достижения мирного урегулирования конфликта на Украине западным странам достаточно прекратить поставки вооружения ВСУ. Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил после поездок в Москву и Киев, что переговоры и дипломатия являются эффективными инструментами для урегулирования украинского конфликта, передает Nation News.
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