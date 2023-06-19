19 июня 2023

Свердловчане похвастались огромными грибами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Грибная пора. Чердыньский район, лес, осенний лес, природа, грибы в лесу, грибники, осень в лесу
Огромные грибы нашли возле Челябинского тракта в Екатеринбурге Фото:

Жители Свердловской области похвастались огромными грибами, которые собрали возле Челябинского тракта. Информация об этом появилась в соцсети.

«Вот теперь настоящая охота. Кайф», — написала Нина Маланьина в соцсети «ВКонтакте». По словам жительницы Свердловской области, грибы обнаружили недалеко от Челябинского тракта возле Екатеринбурга.

Ранее URA.RU сообщало, что управление Роспотребнадзора по Свердловской области выпустило памятку для грибников. В инструкции эксперты предупредили земляков о главных опасностях, которые их подстерегают в лесу. Также агентство рассказывало, что в свердловских лесах созрела первая земляника.

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Жители Свердловской области похвастались огромными грибами, которые собрали возле Челябинского тракта. Информация об этом появилась в соцсети. «Вот теперь настоящая охота. Кайф», — написала Нина Маланьина в соцсети «ВКонтакте». По словам жительницы Свердловской области, грибы обнаружили недалеко от Челябинского тракта возле Екатеринбурга. Ранее URA.RU сообщало, что управление Роспотребнадзора по Свердловской области выпустило памятку для грибников. В инструкции эксперты предупредили земляков о главных опасностях, которые их подстерегают в лесу. Также агентство рассказывало, что в свердловских лесах созрела первая земляника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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