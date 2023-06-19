Свердловчане похвастались огромными грибами. Фото

20 июня 2023 в 02:31 Размер текста - 17 +

Огромные грибы нашли возле Челябинского тракта в Екатеринбурге Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жители Свердловской области похвастались огромными грибами, которые собрали возле Челябинского тракта. Информация об этом появилась в соцсети. «Вот теперь настоящая охота. Кайф», — написала Нина Маланьина в соцсети «ВКонтакте». По словам жительницы Свердловской области, грибы обнаружили недалеко от Челябинского тракта возле Екатеринбурга. Ранее URA.RU сообщало, что управление Роспотребнадзора по Свердловской области выпустило памятку для грибников. В инструкции эксперты предупредили земляков о главных опасностях, которые их подстерегают в лесу. Также агентство рассказывало, что в свердловских лесах созрела первая земляника. Фото: Нина Маланьина в соцсети «ВКонтакте» Фото: Нина Маланьина в соцсети «ВКонтакте» Фото: Нина Маланьина в соцсети «ВКонтакте» Фото: Нина Маланьина в соцсети «ВКонтакте»

Жители Свердловской области похвастались огромными грибами, которые собрали возле Челябинского тракта. Информация об этом появилась в соцсети. «Вот теперь настоящая охота. Кайф», — написала Нина Маланьина в соцсети «ВКонтакте». По словам жительницы Свердловской области, грибы обнаружили недалеко от Челябинского тракта возле Екатеринбурга. Ранее URA.RU сообщало, что управление Роспотребнадзора по Свердловской области выпустило памятку для грибников. В инструкции эксперты предупредили земляков о главных опасностях, которые их подстерегают в лесу. Также агентство рассказывало, что в свердловских лесах созрела первая земляника.