19 июня 2023

Контр-адмирал назвал вероятную причину пропажи батискафа у «Титаника»

Контр-адмирал Пэрри: пропавший батискаф OceanGate мог застрять в обломках «Титаника»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отдых в Крыму, россия, море, крым, яхты, катер, лето, черное море, туризм, отдых россиян
Крис Пэрри дал пессимистический прогноз для экипажа Фото:

Подводный аппарат, который спускался к затонувшему «Титанику», мог застрять в его обломках. Такое предположение высказал британский контр-адмирал в отставке Крис Пэрри.

«Очевидно, что на глубине мог произойти несчастный случай. Он мог застрять в обломках „Титаника“. Это действительно могло привести к катастрофической аварии», — заявил Пэрри в интервью журналу The Mirror. Также контр-адмирал дал неблагоприятный прогноз относительно того, выживет ли экипаж.

Ранее сообщалось, что была потеряна связь с подводным аппаратом, предназначенным для туризма к затонувшему «Титанику» в Атлантическом океане. На борту аппарата находился британский миллиардер Хэмиш Хардинг

Подписывайтесь на URA.RU в YouTube! Мы следим за новостями в России и мире и рассказываем их в удобном формате.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Подводный аппарат, который спускался к затонувшему «Титанику», мог застрять в его обломках. Такое предположение высказал британский контр-адмирал в отставке Крис Пэрри. «Очевидно, что на глубине мог произойти несчастный случай. Он мог застрять в обломках „Титаника“. Это действительно могло привести к катастрофической аварии», — заявил Пэрри в интервью журналу The Mirror. Также контр-адмирал дал неблагоприятный прогноз относительно того, выживет ли экипаж. Ранее сообщалось, что была потеряна связь с подводным аппаратом, предназначенным для туризма к затонувшему «Титанику» в Атлантическом океане. На борту аппарата находился британский миллиардер Хэмиш Хардинг
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...