Контр-адмирал назвал вероятную причину пропажи батискафа у «Титаника»

Контр-адмирал Пэрри: пропавший батискаф OceanGate мог застрять в обломках «Титаника»

20 июня 2023 в 03:10 Размер текста - 17 +

Крис Пэрри дал пессимистический прогноз для экипажа Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Подводный аппарат, который спускался к затонувшему «Титанику», мог застрять в его обломках. Такое предположение высказал британский контр-адмирал в отставке Крис Пэрри. «Очевидно, что на глубине мог произойти несчастный случай. Он мог застрять в обломках „Титаника“. Это действительно могло привести к катастрофической аварии», — заявил Пэрри в интервью журналу The Mirror. Также контр-адмирал дал неблагоприятный прогноз относительно того, выживет ли экипаж. Ранее сообщалось, что была потеряна связь с подводным аппаратом, предназначенным для туризма к затонувшему «Титанику» в Атлантическом океане. На борту аппарата находился британский миллиардер Хэмиш Хардинг

Подводный аппарат, который спускался к затонувшему «Титанику», мог застрять в его обломках. Такое предположение высказал британский контр-адмирал в отставке Крис Пэрри. «Очевидно, что на глубине мог произойти несчастный случай. Он мог застрять в обломках „Титаника“. Это действительно могло привести к катастрофической аварии», — заявил Пэрри в интервью журналу The Mirror. Также контр-адмирал дал неблагоприятный прогноз относительно того, выживет ли экипаж. Ранее сообщалось, что была потеряна связь с подводным аппаратом, предназначенным для туризма к затонувшему «Титанику» в Атлантическом океане. На борту аппарата находился британский миллиардер Хэмиш Хардинг