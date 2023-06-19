В ЯНАО директора управления поймали на махинациях с госзаказами

В Муравленко оштрафовали директора управления за дробление контрактов Фото: Игорь Пантин © URA.RU

В Муравленко (ЯНАО) директор управления коммунального заказа пытался обойти ограничения, установленные законодательством в сфере закупок, при помощи дробления сделки. За нарушения на него завели административное дело, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«В Муравленко директор управления коммунального заказа привлечен к ответственности за дробление муниципальных контрактов. Прокурором города главе органа местного самоуправления внесено представление об устранении нарушений закона, а также возбуждено административное дело», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале.

Искусственное дробление контракта имело место в марте текущего года. По результатам рассмотрения административного дела директору управления выписан штраф в размере 30 тысяч рублей, в арбитражный суд ЯНАО направлено требование о признании ранее заключенных договоров недействительными.

Ранее URA.RU рассказало, что на махинациях с госконтрактами попалась глава администрации Газ-Сале Влада Ятокина. С начала года в округе десять чиновников привлечены по коррупционным делам.