19 июня 2023
18 июня 2023

В ЯНАО директора управления поймали на махинациях с госзаказами

© Служба новостей «URA.RU»
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В Муравленко оштрафовали директора управления за дробление контрактов Фото:

В Муравленко (ЯНАО) директор управления коммунального заказа пытался обойти ограничения, установленные законодательством в сфере закупок, при помощи дробления сделки. За нарушения на него завели административное дело, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«В Муравленко директор управления коммунального заказа привлечен к ответственности за дробление муниципальных контрактов. Прокурором города главе органа местного самоуправления внесено представление об устранении нарушений закона, а также возбуждено административное дело», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале.

Искусственное дробление контракта имело место в марте текущего года. По результатам рассмотрения административного дела директору управления выписан штраф в размере 30 тысяч рублей, в арбитражный суд ЯНАО направлено требование о признании ранее заключенных договоров недействительными.

Ранее URA.RU рассказало, что на махинациях с госконтрактами попалась глава администрации Газ-Сале Влада Ятокина. С начала года в округе десять чиновников привлечены по коррупционным делам.

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В Муравленко (ЯНАО) директор управления коммунального заказа пытался обойти ограничения, установленные законодательством в сфере закупок, при помощи дробления сделки. За нарушения на него завели административное дело, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «В Муравленко директор управления коммунального заказа привлечен к ответственности за дробление муниципальных контрактов. Прокурором города главе органа местного самоуправления внесено представление об устранении нарушений закона, а также возбуждено административное дело», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале. Искусственное дробление контракта имело место в марте текущего года. По результатам рассмотрения административного дела директору управления выписан штраф в размере 30 тысяч рублей, в арбитражный суд ЯНАО направлено требование о признании ранее заключенных договоров недействительными. Ранее URA.RU рассказало, что на махинациях с госконтрактами попалась глава администрации Газ-Сале Влада Ятокина. С начала года в округе десять чиновников привлечены по коррупционным делам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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