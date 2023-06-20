Рогов: ВСУ бросают раненых сослуживцев на поле боя

20 июня 2023 в 11:03 Размер текста - 17 +

ВСУ бросают своих бойцов ради прорыва российской обороны, сказал Владимир Рогов Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Запорожской области бойцы Вооруженных сил Украины бросают своих раненых сослуживцев на поле боя, оставляя их на линии фронта. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. «Забирают очень мало, большинство раненых просто оставляют умирать на поле боя. <…> Линия фронта сегодня буквально завалена телами украинских боевиков, которые их командование даже не забирает», — сказал Владимир Рогов РИА Новости. По его словам, такую картину можно наблюдать на всех участках фронта в Запорожье. Он также заявил, что Киеву «наплевать» на своих военных, главное — любой ценой прорвать российскую оборону. Ранее стало известно о начале наступления ВСУ. В том числе, украинские военные пытаются прорвать оборону России в Запорожской области. Недавно Рогов сообщал о тяжелейших боях в районе Времевского выступа, напоминает «Национальная служба новостей». Однако позже в Минобороны РФ сообщили, что атака была успешно отражена. Спустя время, сообщалось о новой атаке украинской армии на ореховском направлении запорожского фронта.

В Запорожской области бойцы Вооруженных сил Украины бросают своих раненых сослуживцев на поле боя, оставляя их на линии фронта. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. «Забирают очень мало, большинство раненых просто оставляют умирать на поле боя. <…> Линия фронта сегодня буквально завалена телами украинских боевиков, которые их командование даже не забирает», — сказал Владимир Рогов РИА Новости. По его словам, такую картину можно наблюдать на всех участках фронта в Запорожье. Он также заявил, что Киеву «наплевать» на своих военных, главное — любой ценой прорвать российскую оборону. Ранее стало известно о начале наступления ВСУ. В том числе, украинские военные пытаются прорвать оборону России в Запорожской области. Недавно Рогов сообщал о тяжелейших боях в районе Времевского выступа, напоминает «Национальная служба новостей». Однако позже в Минобороны РФ сообщили, что атака была успешно отражена. Спустя время, сообщалось о новой атаке украинской армии на ореховском направлении запорожского фронта.