В Кургане выпало рекордное число осадков

В Кургане 19 июня выпавшее количество осадков стало самым большим за всю историю наблюдений в этот день. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС.
«19 июня по городу Кургану был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков, который составил 23,2 мм. Предыдущий рекорд был 17,8 мм в 1971 году», — указано на сайте. Ожидается, что дожди в Курганской области будут идти еще 21 и 22 июня.
В начале июня в Кургане несколько раз из-за аномальной жары фиксировали температурные рекорды. Например, 3 июня температура воздуха в городе достигла 38,8 градусов. Также в в начале июня Курган, Макушино и Шадринск возглавили рейтинг самых жарких мест в России.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.