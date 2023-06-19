19 июня 2023

В Кургане выпало рекордное число осадков

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Гастрономический фестиваль. День сырка. Курган, дождь, дождь в городе
Дожди будут идти в регионе до 22 июня включительно Фото:

В Кургане 19 июня выпавшее количество осадков стало самым большим за всю историю наблюдений в этот день. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС.

«19 июня по городу Кургану был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков, который составил 23,2 мм. Предыдущий рекорд был 17,8 мм в 1971 году», — указано на сайте. Ожидается, что дожди в Курганской области будут идти еще 21 и 22 июня.

В начале июня в Кургане несколько раз из-за аномальной жары фиксировали температурные рекорды. Например, 3 июня температура воздуха в городе достигла 38,8 градусов. Также в в начале июня Курган, Макушино и Шадринск возглавили рейтинг самых жарких мест в России.

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В Кургане 19 июня выпавшее количество осадков стало самым большим за всю историю наблюдений в этот день. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС. «19 июня по городу Кургану был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков, который составил 23,2 мм. Предыдущий рекорд был 17,8 мм в 1971 году», — указано на сайте. Ожидается, что дожди в Курганской области будут идти еще 21 и 22 июня. В начале июня в Кургане несколько раз из-за аномальной жары фиксировали температурные рекорды. Например, 3 июня температура воздуха в городе достигла 38,8 градусов. Также в в начале июня Курган, Макушино и Шадринск возглавили рейтинг самых жарких мест в России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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