В Кургане выпало рекордное число осадков

20 июня 2023 в 13:04 Размер текста - 17 +

Дожди будут идти в регионе до 22 июня включительно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане 19 июня выпавшее количество осадков стало самым большим за всю историю наблюдений в этот день. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС. «19 июня по городу Кургану был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков, который составил 23,2 мм. Предыдущий рекорд был 17,8 мм в 1971 году», — указано на сайте. Ожидается, что дожди в Курганской области будут идти еще 21 и 22 июня. В начале июня в Кургане несколько раз из-за аномальной жары фиксировали температурные рекорды. Например, 3 июня температура воздуха в городе достигла 38,8 градусов. Также в в начале июня Курган, Макушино и Шадринск возглавили рейтинг самых жарких мест в России.

В Кургане 19 июня выпавшее количество осадков стало самым большим за всю историю наблюдений в этот день. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС. «19 июня по городу Кургану был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков, который составил 23,2 мм. Предыдущий рекорд был 17,8 мм в 1971 году», — указано на сайте. Ожидается, что дожди в Курганской области будут идти еще 21 и 22 июня. В начале июня в Кургане несколько раз из-за аномальной жары фиксировали температурные рекорды. Например, 3 июня температура воздуха в городе достигла 38,8 градусов. Также в в начале июня Курган, Макушино и Шадринск возглавили рейтинг самых жарких мест в России.