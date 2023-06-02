02 июня 2023

Три курганских города стали самыми жаркими в России

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Курган, Макушино и Шадринск стали самыми жаркими городами России Фото:

Курган, Макушино и Шадринск возглавили рейтинг самых жарких мест в России. Об этом сообщается в telegram-канале «Погода 45-погода в Кургане».

«[3 июня] в 14 часов в Кургане официально было 37,9 градусов. Это первое место среди всех станций страны. В Макушино зафиксировали 36,5 градусов, а в Шадринске 36, 2 градуса», — написано в посте.

По информации метеорологов, в Кургане уже побит температурный рекорд 1955 года. Как отмечается в посте, тогда 3 июня в городе было 34,4 градуса жары. Окончательные данные по максимальной температуре станут известны вечером.

Ранее URA.RU писало, что Курган попал 2 июня в рейтинг точек экстремальной погоды в России. Регион занял первое место в топе самых теплых мест.

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Курган, Макушино и Шадринск возглавили рейтинг самых жарких мест в России. Об этом сообщается в telegram-канале «Погода 45-погода в Кургане». «[3 июня] в 14 часов в Кургане официально было 37,9 градусов. Это первое место среди всех станций страны. В Макушино зафиксировали 36,5 градусов, а в Шадринске 36, 2 градуса», — написано в посте. По информации метеорологов, в Кургане уже побит температурный рекорд 1955 года. Как отмечается в посте, тогда 3 июня в городе было 34,4 градуса жары. Окончательные данные по максимальной температуре станут известны вечером. Ранее URA.RU писало, что Курган попал 2 июня в рейтинг точек экстремальной погоды в России. Регион занял первое место в топе самых теплых мест.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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