Три курганских города стали самыми жаркими в России

Курган, Макушино и Шадринск стали самыми жаркими городами России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курган, Макушино и Шадринск возглавили рейтинг самых жарких мест в России. Об этом сообщается в telegram-канале «Погода 45-погода в Кургане».

«[3 июня] в 14 часов в Кургане официально было 37,9 градусов. Это первое место среди всех станций страны. В Макушино зафиксировали 36,5 градусов, а в Шадринске 36, 2 градуса», — написано в посте.

По информации метеорологов, в Кургане уже побит температурный рекорд 1955 года. Как отмечается в посте, тогда 3 июня в городе было 34,4 градуса жары. Окончательные данные по максимальной температуре станут известны вечером.

Ранее URA.RU писало, что Курган попал 2 июня в рейтинг точек экстремальной погоды в России. Регион занял первое место в топе самых теплых мест.