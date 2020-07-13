На аукцион выставлено 279 лотов. Среди них — семь квартир, 21 офис и многоквартирный дом, где живет более 100 семей Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета ЦБ лишил лицензии «Уралтрансбанк»

«Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) выставило на продажу имущество Уральского Транспортного Банка («Уралтрансбанк») в рамках дела о банкротстве кредитной организации. Среди реализуемых активов — офисы в городах УрФО, элитные автомобили и жилые дома. Информация о тендере опубликована на сайте Российского аукционного дома (РАД).

«АО „Российский аукционный дом“, действующее на основании договора поручения с Государственной корпорацией „Агентство по страхованию вкладов“, являющейся <…> конкурсным управляющим Публичного акционерного общества „Уральский Транспортный Банк“, проводит электронные торги в форме открытого аукциона с открытой формой представления предложений по цене приобретения имущества финансовой организации», — уточнили в РАДе.

Всего на аукцион выставлено 279 лотов. Среди них — семь квартир, в том числе шестикомнатная, двухуровневая квартира в Екатеринбурге по улице Фролова, 25 (8,8 млн рублей), 21 коммерческое помещение, в том числе офис в Тюмени (79,8 млн рублей), 21 автомобиль, в том числе черный Mercedes GL500, а также многоквартирный дом в Кушве, в котором прописан 61 человек и проживает более 100 семей.

Центральный банк в конце 2018 года лишил «Уралтрансбанк» лицензии и добился банкротства организации. В июне экс-председатель правления Валерий Заводов стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями и выводе активов кредитного учреждения. После этого банкир уехал в Лондон, где в октябре умер. Сейчас АСВ требует привлечь Заводова и членов правления — Андрея Спицына и Елену Козловскую к субсидиарной ответственности в размере 2,3 млрд рублей.