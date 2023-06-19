Жители ЯНАО пожаловались на столпотворение в проблемном аэропорту

Жители Ноябрьска сообщили о долгом ожидании после посадки в аэропорту

Жители Ноябрьска часами ждут выхода из аэропорта после приземления Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Жители Ноябрьска пожаловались на большое скопление людей при выходе в город. Так, 20 июня при почти одновременной посадке нескольких авиарейсов, прилетевшим более часа пришлось ждать выхода в город, сообщила URA.RU одна из пассажирок на условиях анонимности.

«Самолет приземлился даже раньше, чем указано в расписании, но около часа нас продержали в багажном терминале. Кому не хватило места, предоставили автобус, чтобы не замерзли», — рассказала корреспонденту агентства одна из пассажирок.

На вопрос, связано ли это с проходящим на территории аэропорта ремонтом, девушка не смогла дать четкого ответа. Но признала, что из-за ремонтных работ приходится делать большой крюк для выхода в город. Пассажирка сообщила корреспонденту, что на одном из авиарейсов прибыли дети, вернувшиеся после оздоровительного отдыха.

В справочной службе аэропорта Ноябрьск корреспонденту агентства не стали комментировать данную ситуацию, ссылаясь на то, что диспетчер не работает в посадочной зоне. Но подтвердили, что самолеты приземлились в штатном режиме, согласно графика прибытия, проблем у пилотов не наблюдалось.

Агентство направило запрос в пресс-службу авиакомпаний «Ямал» и Utair, в чьем ведомстве находится аэропорт в Ноябрьске с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что в аэропорту нарушались права маломобильных граждан. Также жители жаловались на долгое ожидание багажа после посадки.