Шойгу поставил ультиматум США и Великобритании

Шойгу: США и Британия станут участниками конфликта при применении HIMARS и Storm Shadow вне СВО
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Применение HIMARS вне зоны СВО приведет к ударам по центрам командования ВСУ, предупредил Шойгу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США и Великобритания станут полноценными участниками конфликта на Украине в случае применения ВСУ западных ракет HIMARS и Storm Shadow вне зоны проведения спецоперации. Такое заявление сделал министр обороны России Сергей Шойгу.

«Применение [HIMARS и Storm Shadow] вне зоны проведения специальной военной операции будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт и повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на территории Украины», — заявил Сергей Шойгу в своем вступительном слове на заседании Коллегии Минобороны России. Он также заявил, что обладает информацией о том, что у ВСУ есть такие намерения.

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США и Великобритания станут полноценными участниками конфликта на Украине в случае применения ВСУ западных ракет HIMARS и Storm Shadow вне зоны проведения спецоперации. Такое заявление сделал министр обороны России Сергей Шойгу. «Применение [HIMARS и Storm Shadow] вне зоны проведения специальной военной операции будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт и повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на территории Украины», — заявил Сергей Шойгу в своем вступительном слове на заседании Коллегии Минобороны России. Он также заявил, что обладает информацией о том, что у ВСУ есть такие намерения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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