Шойгу поставил ультиматум США и Великобритании

США и Великобритания станут полноценными участниками конфликта на Украине в случае применения ВСУ западных ракет HIMARS и Storm Shadow вне зоны проведения спецоперации. Такое заявление сделал министр обороны России Сергей Шойгу.
«Применение [HIMARS и Storm Shadow] вне зоны проведения специальной военной операции будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт и повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на территории Украины», — заявил Сергей Шойгу в своем вступительном слове на заседании Коллегии Минобороны России. Он также заявил, что обладает информацией о том, что у ВСУ есть такие намерения.
США и Великобритания станут полноценными участниками конфликта на Украине в случае применения ВСУ западных ракет HIMARS и Storm Shadow вне зоны проведения спецоперации. Такое заявление сделал министр обороны России Сергей Шойгу. «Применение [HIMARS и Storm Shadow] вне зоны проведения специальной военной операции будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт и повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на территории Украины», — заявил Сергей Шойгу в своем вступительном слове на заседании Коллегии Минобороны России. Он также заявил, что обладает информацией о том, что у ВСУ есть такие намерения.